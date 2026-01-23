MiLB／權威媒體公布2026百大新秀 林維恩被放進遺珠名單

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
林維恩。 中央社
運動家隊20歲台灣左投林維恩旅美首年表現優異，新秀觀察媒體《棒球美國》最近公布新賽季百大新秀，林維恩無緣入榜，但在遺珠名單中被點名。

林維恩2025年完成職業生涯初登板，整個賽季橫跨1A、高階1A和2A，合計投87局，送出117次三振、22次保送，防禦率3.72。《棒球美國》將他評為運動家農場第4新秀，認為他有大聯盟中段輪值的潛力，預計2029年進入運動家先發輪值。

《棒球美國》運動家前3名新秀分別是百大新秀第12、39、40，林維恩排第4，出現在百大新秀遺珠名單。《棒球美國》指出，林維恩低調度過小聯盟所有左投裡數一數二的賽季，但武器庫還沒有預估「頂尖」的球種，變速球、曲球和直球都有機會達到平均之上。

林維恩直球均速約91英里，最快球速95英里，如果均速能提升會更有優勢。就算沒提升，靠著不錯的球種組合、搭配和投進好球帶能力，讓林維恩足以壓制低階小聯盟打者。

林維恩 運動家 MLB

