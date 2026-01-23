MLB／官網公布2026百大球星！大谷翔平蟬聯第1、賈吉4年3亞

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平蟬聯百大球員之首。截圖自MLB X
大聯盟官網今天公布2026年百大球星榜，道奇隊二刀流球星大谷翔平再度榮登榜首，洋基隊「法官」賈吉Aaron Judge）第2、皇家隊游擊手惠特（Bobby Witt Jr.）第3，水手隊60轟重砲捕手羅利（Cal Raleigh）從去年的59名升至第4。

官網提到，大谷翔平毫不意外再度成為現今棒壇第一人，跟他2022、2023和2025的排名一樣（2024年第4）。他是史上極少數的4屆MVP得主之一，上季以55轟創道奇隊史新高，以146分得分、380個壘打數雙雙領先全大聯盟。

大谷重返投手丘表現同樣出色，47局投球繳出防禦率2.87、62次三振、僅9次保送的成績單。道奇季後賽一路過關斬將，成功奪下二連霸，大谷也打出一場只有他辦得到的代表作比賽。

賈吉再度排第2，官網寫道，如果他不是和史上最有天賦的球員同時代出賽，這份榜單的第1名大概就是他。可惜現實就是如此，賈吉近4年第3度排名第2（2024年第3）。

3到10名依序是皇家隊惠特、水手隊羅利、守護者隊拉米瑞茲（Jose Ramirez）、大都會隊索托（Juan Soto）、海盜隊史肯斯（Paul Skenes）、老虎隊史庫柏（Tarik Skubal）、響尾蛇隊卡洛爾（Corbin Carroll）、藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）。

道奇 洋基 大谷翔平 賈吉 Aaron Judge

