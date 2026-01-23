MLB／索托交易包再解壓縮 國民用明星左投換來遊騎兵5新秀

遊騎兵隊今天與國民隊達成交易，用自家農場排名第2的大物游擊手費恩（Gavin Fien）等5人，換來26歲明星先發左投戈爾（MacKenzie Gore）。

遊騎兵送出的籌碼包含自家農場排名第2的費恩、第6的羅沙里歐（Alejandro Rosario）、第12的傑拉德（Devin Fitz-Gerald）、第16的卡布雷拉（Yeremy Cabrera）、第18的歐提茲（Abimelec Ortiz）。

現年26歲的戈爾過去是教士隊大物，因索托（Juan Soto）交易案被打包送往國民。戈爾也兌現天賦成為國民王牌，去年生涯首度入選明星賽，先發30場，5勝15敗，159.2局狂飆185次三振，防禦率4.17，每局被上壘率1.35。

遊騎兵2025年先發投手防禦率3.41全大聯盟最佳，今年賽季將不只有兩位王牌狄葛隆（Jacob deGrom）和伊瓦迪（Nathan Eovaldi）。還有戈爾、萊特（Jack Leiter）、洛克（Kumar Rocker）與拉茨（Jacob Latz）等好手。

遊騎兵總裁楊恩（Chris Young）受訪時談到休賽季補強，「投手一直是我們的補強重點，加入戈爾這種等級的投手，讓我們投手群變得非常出色。我認為我們的先發輪值可排在全大聯盟頂尖行列，很期待這支球隊朝下一座世界大賽冠軍邁進。」

戈爾明星賽前防禦率3.02，但下半季高達6.75，對此楊恩並不感到擔心，「他下半季肩膀有點疲勞，整體來說仍是很棒的球季。我們對醫療團、投手教練團很有信心，相信能幫助他撐完整個賽季，把狀態調整到季末也能保持強勢。」