聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／索托交易包再解壓縮 國民用明星左投換來遊騎兵5新秀
遊騎兵隊今天與國民隊達成交易，用自家農場排名第2的大物游擊手費恩（Gavin Fien）等5人，換來26歲明星先發左投戈爾（MacKenzie Gore）。
遊騎兵送出的籌碼包含自家農場排名第2的費恩、第6的羅沙里歐（Alejandro Rosario）、第12的傑拉德（Devin Fitz-Gerald）、第16的卡布雷拉（Yeremy Cabrera）、第18的歐提茲（Abimelec Ortiz）。
現年26歲的戈爾過去是教士隊大物，因索托（Juan Soto）交易案被打包送往國民。戈爾也兌現天賦成為國民王牌，去年生涯首度入選明星賽，先發30場，5勝15敗，159.2局狂飆185次三振，防禦率4.17，每局被上壘率1.35。
遊騎兵2025年先發投手防禦率3.41全大聯盟最佳，今年賽季將不只有兩位王牌狄葛隆（Jacob deGrom）和伊瓦迪（Nathan Eovaldi）。還有戈爾、萊特（Jack Leiter）、洛克（Kumar Rocker）與拉茨（Jacob Latz）等好手。
遊騎兵總裁楊恩（Chris Young）受訪時談到休賽季補強，「投手一直是我們的補強重點，加入戈爾這種等級的投手，讓我們投手群變得非常出色。我認為我們的先發輪值可排在全大聯盟頂尖行列，很期待這支球隊朝下一座世界大賽冠軍邁進。」
戈爾明星賽前防禦率3.02，但下半季高達6.75，對此楊恩並不感到擔心，「他下半季肩膀有點疲勞，整體來說仍是很棒的球季。我們對醫療團、投手教練團很有信心，相信能幫助他撐完整個賽季，把狀態調整到季末也能保持強勢。」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言