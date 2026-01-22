MLB／8年7次季後賽還送走王牌 釀酒人官網形容「延續慣例」

釀酒人隊送出王牌投手培洛塔（Freddy Peralta），從大都會隊換來兩名潛力新秀，釀酒人官網指出，這是球團連續第2個休賽期交易頂級投手，試圖為未來發展注入活力。

釀酒人去年戰績97勝65敗，不但完成國聯中區3連霸，也是大聯盟戰績最佳球隊，進入季後賽後雖在分區系列賽扳倒小熊隊，但在國聯冠軍戰不敵道奇隊，隊史56年未獲世界大賽冠軍。

釀酒人最近8年有7次打進季後賽，為何要交易去年投出17勝6敗、防禦率2.70的培洛塔？官網指出，這和前年交易塞揚獎投手伯恩斯（Corbin Burnes）、牛棚大將威廉斯（Devin Williams）的原因相同，主要是換取換取可控制合約、具備大聯盟實力的潛力股。

釀酒人前年2月送出伯恩斯，12月再把威廉斯送到洋基，都換進一些具有未來發展性的好手；官網透露，這次培洛塔的例子，延續球團在明星投手合約即將到期之際進行交易的慣例，換來大都會新秀排名第3的威廉斯（Jett Williams）、排名第5的史普洛特（Brandon Sproat），兩人本來就被看好新球季將在大聯盟做出貢獻。

培洛塔效力釀酒人8季，戰績70勝42敗、防禦率3.59，去年奪下國聯勝投王，尤其最近3季先發都達30場、投出200次三振，只有希斯（Dylan Cease）達到相同紀錄，去年季後進入自由球員市場，12月和藍鳥隊簽下7年2億1000萬美元合約。