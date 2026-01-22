MLB／道奇延遲支付340億毀滅棒球？弗里德曼：我們不在意

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇總裁弗里德曼。 美聯社
道奇隊近年用延遲支付方式，網羅許多自由市場頂級好手，組成豪華陣容，今年將挑戰三連霸。有傳聞各隊想推動薪資上限，道奇隊也被稱為棒球毀滅者，對此，道奇總裁弗里德曼（Andrew Friedman）表示他不在乎這些傳聞和說法。

道奇簽下塔克後，延遲支付金額達到10億8000萬美元（約340億新台幣）。《橙縣紀事報》記者普朗凱特（Bill Plunkett）質疑，如果道奇真的成為棒球運動毀滅者，並成為明年漫勞資談判罷工的燃料，他們會不會感到良心不安？

弗里德曼對此回應，「我們其實不太會去在意那些事，因為我們一切都照規則來，也會盡全力，讓球隊短期和長期都處在最好的位置。我們不會去想那些更宏觀、在這之外的東西。」

「重點就是，如何贏下更多比賽，如何讓自己2026年有最好的機會爭冠，同時又不會為了眼前而犧牲未來，搞到最後整個崩盤。」佛里德曼說。

塔克選擇道奇的4年2.4億美元短約；而不是藍鳥隊開出的長約。弗里德曼表示，「，我們開的年數比較少，這不代表他只會待2年、3年或4年，也有可能更久。當他有長約、短約選項時選擇我們，我覺得這正好說明，把球隊打造成『球員想來的目的地』這件事上，我們真的有成長和進步。」

