MLB／比切特將移防大都會三壘 「世界大賽就已拋開游擊手自尊」

27歲的明星游擊手比切特（Bo Bichette）這個休賽季離開多倫多藍鳥，上週確定以3年1億2600萬美元（約新台幣39億8141萬元）轉戰紐約大都會，新賽季他將移防過往從未守過的三壘，在今天（22日）的加盟記者會上他坦言，身為游擊手的自尊在世界大賽時就已經拋到九霄雲外了。

大都會球團今天為比切特舉辦加盟記者會，他坦言，真正促成心態轉變的關鍵，來自上季世界大賽的經驗，當時他因膝傷自9月缺陣，直到世界大賽才趕上復出，卻發現游擊位置已由守備更出色的希曼尼茲（Andrés Giménez）接手，最終只能以二壘手身分登場。這段經歷讓他意識到，若要在自由市場保持競爭力，自己必須成為能勝任二壘、游擊甚至三壘的多功能內野手。

「世界大賽的時候，我游擊手的自尊就已經都被拋到九霄雲外了，我只想贏球，當時如此，現在來到這裡也是一樣。」比切特說。

談到轉戰紐約，比切特說：「我很清楚自己想成為大都會的一員，老闆柯恩（Steve Cohen）和棒球事務總裁史登斯（David Stearns）打造的是一支每一年都以世界大賽為目標的球隊，能成為其中一份子很令人興奮。」

不過，讓比切特改守三壘的安排本身也伴隨風險。比切特自進入職業後，就以游擊守備為最大宗，頂多偶爾移防二壘，在小聯盟時期也從未守過三壘，加上近年游擊防守評價下滑、膝傷影響橫向移動能力，轉守三壘成效如何仍有待驗證。

大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）也指出，三壘的擊球角度與決策節奏，與游擊截然不同，「他必須在球一出棒的瞬間，立刻判斷是前衝、後退，還是創造傳球角度，這些都是新的學習。」

其實大都會2026年賽季的內野配置本就充滿實驗性。因為包含以中線防區為主的波蘭柯（Jorge Polanco）將移防一壘，而比切特前多倫多藍鳥隊友塞米恩（Marcus Semien），同樣出身游擊，再加上原本的林多（Francisco Lindor），大都會將可排出罕見的「4游擊」內野陣型。