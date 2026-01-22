快訊

削骨拔智齒苦幹1.5小時仍失敗 別人花10秒…牙醫師被求償20萬

川普對格陵蘭「終極方案」！傳加碼每人發3000萬 但有1前提

免費好康不要貪！LINE曝最新盜帳號手法 要這資訊「就是詐騙」

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／道奇坦言塔克誘惑實在太大 官網預測弗里曼掉到5棒後

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
道奇為塔克舉辦加盟記者會。 路透
道奇為塔克舉辦加盟記者會。 路透

道奇隊今天舉行塔克（Kyle Tucker）加盟記者會，本季最大目標當然是完成世界大賽3連霸，官網預測先發打線名單也出爐，特別提到36歲老將弗里曼（Freddie Freeman）從2016年球季以來，從未打過第5棒或更後面的棒次，可能會出現在打線後半段，這足以證明道奇打線實力。

塔克和道奇簽下4年2億4000萬美元合約，平均年薪達6000萬美元，兩個數字都是這次自由球員市場最高價。

官網指出，對一支連奪世界大賽冠軍的核心陣容來說，道奇全力打造能夠衝擊3連霸的隊伍，同時還要兼顧球團長期發展，因此為自己設定很高目標；儘管現有的天賦已經足夠，不一定要簽下自由球員市場公認的頂級好手，不過引進塔克的誘惑實在太大，不容錯過。

道奇可能本季先發打線，1到9棒依序是大谷翔平（指定打擊）、貝茲（Mookie Betts，游擊手）、塔克（Kyle Tucker，右外野手）、史密斯（Will Smith，捕手）、弗里曼（一壘手）、赫南德茲（Teoscar Hernandez，左外野手）、孟西（Max Muncy，三壘手）、帕赫斯（Andy Pages，中外野手）、艾德曼（Tommy Edman，二壘手）。

官網透露，塔克加盟將對道奇前幾棒造成影響，近兩季一直由3位MVP大谷、貝茲、弗里曼領導，弗里曼可能會從第5棒移到4棒，但面對強力左投時，教練團的調度通常避免連續左打。

道奇 塔克 弗里曼

延伸閱讀

MLB／塔克新合約破索托紀錄！道奇延遲支付總額10.8億美元

3000安傳人難尋 現役最偉大安打機器弗里曼是希望所在

經典賽／弗里曼婉拒加拿大徵召 道奇「MVP打線」只有大谷參賽

MLB／現役安打王弗里曼拚3千安 官網：除了他寥寥無幾

相關新聞

MLB／大都會重磅補強！交易換回釀酒人17勝王牌投手培洛塔

紐約大都會休季動作持續加溫，根據美媒報導，大都會今天（22日）完成一筆重磅交易，從密爾瓦基釀酒人換來王牌投手培洛塔（Freddy Peralta），進一步強化先發輪值。

MLB／大都會為賈西亞騰出空間 鄭宗哲一個月內第3度被DFA

紐約大都會今天（22日）宣布，為了幫正式簽約的右投手Luis García騰出40人名單空間，決定將24歲的台灣內野手鄭宗哲指定讓渡，而這已是這個休賽季，鄭宗哲第3度被球隊DFA。

MLB／洋基踩住底線！貝林傑5年1億6250萬美元生涯最大約

自由球員市場炙手可熱的貝林傑（Cody Bellinger），今天終於確定動向，和老東家洋基隊再簽5年1億6250萬美元...

MLB／加盟道奇主因就是想拚3連霸 塔克可能和大谷組雙箭頭

道奇隊外野手塔克（Kyle Tucker）今天正式披上23號球衣，在加盟記者會上亮相，他說：「道奇隊挑戰世界大賽3連霸，...

MLB／30號對主帥羅伯茲更重要 塔克改穿23號也有傳承意味

強打外野手塔克（Kyle Tucker）正式加盟洛杉磯道奇，不過過往他所身穿的30號球衣與道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）相同，塔克表示尊重30號對主帥而言的意義，自己選擇改穿23號，在洛杉磯展開全新篇章。

MLB／道奇延遲支付340億毀滅棒球？弗里德曼：我們不在意

道奇隊近年用延遲支付方式，網羅許多自由市場頂級好手，組成豪華陣容，今年將挑戰三連霸。有傳聞各隊想推動薪資上限，道奇隊也被稱為棒球毀滅者，對此，道奇總裁弗里德曼（Andrew Friedman）表示他不

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。