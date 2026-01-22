MLB／大都會重磅補強！交易換回釀酒人17勝王牌投手培洛塔

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
培洛塔（Freddy Peralta）轉戰大都會。 美聯社
大都會隊休賽季動作持續加溫，今天（22日）完成一筆重磅交易，從釀酒人隊換來王牌投手培洛塔（Freddy Peralta），進一步強化先發輪值。

根據《ESPN》資深記者帕桑（Jeff Passan）的消息指出，大都會為此送出百大新秀第30的威廉斯（Jett Williams）和自家農場第5的史普洛特（Brandon Sproat），這筆交易也成為梅子近一週內第三筆重要補強。

現年29歲的培洛塔正值生涯巔峰，2025年賽季他繳出生涯代表作，戰績17勝6敗、防禦率2.70的成績，生涯第二度入選明星賽，而且培洛塔去年年薪只有800萬美元，可謂超值。此外，過去3個賽季他的出場時間尤其穩定，分別吃下165.2局、173.2局和176.2局，累積防禦率3.40。

大都會近期補強動作頻頻，上週他們以6年1億2600萬美元（約新台幣39億8141萬元）合約，簽下前多倫多藍鳥明星游擊手比切特（Bo Bichette）；這周則透過交易，從芝加哥白襪換回前明星中外野手羅伯特（Luis Robert Jr.）。如今再補上培洛塔，投、打戰力同步升級。

不過，大都會在自由市場上也承受戰力流失，包含強打阿隆索（Pete Alonso）轉投金鶯隊、終結者狄亞茲（Edwin Diaz）被道奇隊網羅。

