MLB／6大咖野手合約竟達10億美元 塔克成為FA市場最大贏家

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
道奇隊塔克（Kyle Tucker）和道奇簽下4年2億4000萬美元，無論合約總值、平均年薪都排名今年六大FA球員第1。 路透
大聯盟各隊春訓倒數，洋基隊今天終於和貝林傑（Cody Bellinger）達成加盟共識，簽下5年合約，自由球員（FA）市場重量級球員的動向塵埃落定，身價最高的六大咖野手加起來高達10億850萬美元，道奇隊塔克（Kyle Tucker）合約總值、平均年薪都排名第1。

塔克簽下4年2億4000萬美元合約、比切特（Bo Bichette）和大都會隊3年1億2600萬、布萊格曼（Alex Bregman）和小熊隊5年1億7500萬、貝林傑和洋基5年1億6250萬、阿隆索（Pete Alonso）和金鶯隊5年1億5500萬、史瓦柏（Kyle Schwarber）和費城人隊5年1億5000萬，6人新約數字換算台幣是319億1025萬元。

從平均年薪看來，這6位球員依序是6000萬、4200萬、3500萬、3250萬、3100萬、3000萬美元，正是自由球員市場前6名，在不計算延遲付款的通膨效應下，塔克更是躍居史上第2高，只輸大谷翔平的7000萬美元。

這次休賽期共有12張合約總值破萬，希斯（Dylan Cease）7年2億1000萬美元加盟藍鳥隊是最長合約，總值排名第2，也是投手最高，平均年薪也達3000萬美元。

塔克 洋基 貝林傑

MLB／大都會重磅補強！交易換回釀酒人17勝王牌投手培洛塔

紐約大都會休季動作持續加溫，根據美媒報導，大都會今天（22日）完成一筆重磅交易，從密爾瓦基釀酒人換來王牌投手培洛塔（Freddy Peralta），進一步強化先發輪值。

MLB／大都會為賈西亞騰出空間 鄭宗哲一個月內第3度被DFA

紐約大都會今天（22日）宣布，為了幫正式簽約的右投手Luis García騰出40人名單空間，決定將24歲的台灣內野手鄭宗哲指定讓渡，而這已是這個休賽季，鄭宗哲第3度被球隊DFA。

MLB／貝林傑再披洋基球衣 5年1億6250萬美元生涯最大收入

自由球員市場炙手可熱的貝林傑（Cody Bellinger），今天終於確定動向，和老東家洋基隊再簽5年1億6250萬美元...

MLB／加盟道奇主因就是想拚3連霸 塔克可能和大谷組雙箭頭

道奇隊外野手塔克（Kyle Tucker）今天正式披上23號球衣，在加盟記者會上亮相，他說：「道奇隊挑戰世界大賽3連霸，...

MLB／30號對主帥羅伯茲更重要 塔克改穿23號也有傳承意味

強打外野手塔克（Kyle Tucker）正式加盟洛杉磯道奇，不過過往他所身穿的30號球衣與道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）相同，塔克表示尊重30號對主帥而言的意義，自己選擇改穿23號，在洛杉磯展開全新篇章。

