MLB／6大咖野手合約竟達10億美元 塔克成為FA市場最大贏家

大聯盟各隊春訓倒數，洋基隊今天終於和貝林傑（Cody Bellinger）達成加盟共識，簽下5年合約，自由球員（FA）市場重量級球員的動向塵埃落定，身價最高的六大咖野手加起來高達10億850萬美元，道奇隊塔克（Kyle Tucker）合約總值、平均年薪都排名第1。

塔克簽下4年2億4000萬美元合約、比切特（Bo Bichette）和大都會隊3年1億2600萬、布萊格曼（Alex Bregman）和小熊隊5年1億7500萬、貝林傑和洋基5年1億6250萬、阿隆索（Pete Alonso）和金鶯隊5年1億5500萬、史瓦柏（Kyle Schwarber）和費城人隊5年1億5000萬，6人新約數字換算台幣是319億1025萬元。

從平均年薪看來，這6位球員依序是6000萬、4200萬、3500萬、3250萬、3100萬、3000萬美元，正是自由球員市場前6名，在不計算延遲付款的通膨效應下，塔克更是躍居史上第2高，只輸大谷翔平的7000萬美元。

這次休賽期共有12張合約總值破萬，希斯（Dylan Cease）7年2億1000萬美元加盟藍鳥隊是最長合約，總值排名第2，也是投手最高，平均年薪也達3000萬美元。