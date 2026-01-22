MLB／30號對主帥羅伯茲更重要 塔克改穿23號也有傳承意味

強打外野手塔克（Kyle Tucker）正式加盟洛杉磯道奇，不過過往他所身穿的30號球衣與道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）相同，塔克表示尊重30號對主帥而言的意義，自己選擇改穿23號，在洛杉磯展開全新篇章。

30號是過往道奇隊傳奇盜壘王威爾斯（Maury Wills）的號碼，在他1972年退役後，這個背號曾被23名球員穿過，當中包括2002至2004年仍為球員身分的羅伯茲。2016年接掌道奇兵符後，他再次披上30號，並一路穿到今天。

羅伯茲與威爾斯的關係深厚，威爾斯不僅是道奇隊史盜壘紀錄保持人，也曾6度榮登國聯盜壘王，在羅伯茲球員時期提攜後進、亦師亦友，兩人情誼延續長達20年，直到威爾斯2022年辭世。「他是朋友、是父親、也是導師，對我而言什麼都是，」羅伯茲在威爾斯過世後曾感性表示，「他教會我如何尊重自己的專業、如何成為一名真正的大聯盟球員。我對棒球的熱情，很多都來自他。」

塔克坦言，自己確實想沿用30號，但也明白對羅伯茲而言的情感意義，但仍決定「試著問問看」，塔克在加盟記者會上說：「我知道30號對他的意義，但還是想碰碰運氣，我其實沒有太多期待。」

羅伯茲也透露，兩人確實進行過一段坦誠的對話，「我和塔克聊得很愉快，只是這個號碼，對我和Maury的關係來說太重要了。他生前曾對我說，希望有一天自己離開後，沒有人再穿那個號碼。」

道奇隊向來只會為代表球隊入選名人堂的球員退休背號，目前僅有吉列姆（Jim Gilliam）與瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela）兩個例外。不過，以羅伯茲至今在道奇的執教成就來看，未來也有極高機率入主古柏鎮。

羅伯茲執教10年來，率隊拿下3座世界大賽冠軍、5次聯盟冠軍，是史上僅11位至少3度封王的總教練之一，其餘9人已進入名人堂，另有布奇（Bruce Bochy）被看好不久後也將入選。由此可見，30號未來極可能在道奇球場高掛，而羅伯茲，將是最後一位穿著這個被號的人。

在30號確定無法沿用後，塔克選擇23號作為新背號。這個號碼上季屬於康佛托（Michael Conforto），但他加盟道奇後表現明顯不如預期，隨著塔克將鎮守右外野，赫南德茲（Teoscar Hernández）移防左外野，某種程度上，塔克也等同接替了康佛托的角色。

其實23號對塔克而言也有特殊意義，這是前休士頓太空人隊名將布蘭特利（Michael Brantley）生涯後期的背號。布蘭特利2019至2023年效力休士頓太空人期間，正好見證塔克成長為固定先發、並4度入選明星賽的過程。

「對我來說，這就像教練和Maury的關係一樣，」塔克說，「布蘭特利是在休士頓陪我走過成長過程的人，他是我很親近的朋友，也是非常出色的球員，這個背號對我意義重大。」