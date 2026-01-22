聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／加盟道奇主因就是想拚3連霸 塔克可能和大谷組雙箭頭
外野手塔克（Kyle Tucker）今天正式披上23號球衣，在道奇隊加盟記者會上亮相，他說：「道奇隊挑戰世界大賽3連霸，讓他的決定更容易了。」
塔克4天前滿29歲，在生日前夕和道奇簽下4年2億4000萬美元合約，明、後年都擁有逃脫條款，客場比賽還可住在飯店套房，平均年薪6000萬美元是大聯盟史上第2高，只落後隊友大谷翔平的7000萬美元。
塔克進入自由球員市場後收到多支球隊報價，最終被道奇王朝打動，未選擇大都會、藍鳥隊；他表示，這是生涯重大決定，必須權衡所有因素，「這支球隊、這座城市和球迷讓一些決定變得更容易，最終就是想要來到道奇，成為其中一份子，努力贏得世界大賽冠軍。」
塔克記者會前，大谷正在道奇球場進行訓自主訓練，新球季棒次仍是開路先鋒，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，塔克將鎮守右外野，可能排在第2或3棒，赫南德茲（Teoscar Hernandez）從右外野移至左外野。
美國媒體ESPN指出，塔克的比賽風格被認為有些隨意，因此受到批評，去年8月他因為沒有積極跑壘、缺乏比賽強度，被效力的小熊隊球迷噓聲伺候。
塔克坦言，球迷可能因為自己一些舉止，而有這種想法，「無論感覺如何，無論什麼情況，我都會盡力做到最好；道奇從上到下都是一流，能和這些隊友一起競爭，爭取世界大賽3連霸，真是太棒了。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言