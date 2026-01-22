快訊

MLB／加盟道奇主因就是想拚3連霸 塔克可能和大谷組雙箭頭

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
外野手塔克在道奇隊加盟記者會上亮相。 路透
外野手塔克在道奇隊加盟記者會上亮相。 路透

外野手塔克（Kyle Tucker）今天正式披上23號球衣，在道奇隊加盟記者會上亮相，他說：「道奇隊挑戰世界大賽3連霸，讓他的決定更容易了。」

塔克4天前滿29歲，在生日前夕和道奇簽下4年2億4000萬美元合約，明、後年都擁有逃脫條款，客場比賽還可住在飯店套房，平均年薪6000萬美元是大聯盟史上第2高，只落後隊友大谷翔平的7000萬美元。

塔克進入自由球員市場後收到多支球隊報價，最終被道奇王朝打動，未選擇大都會、藍鳥隊；他表示，這是生涯重大決定，必須權衡所有因素，「這支球隊、這座城市和球迷讓一些決定變得更容易，最終就是想要來到道奇，成為其中一份子，努力贏得世界大賽冠軍。」

塔克記者會前，大谷正在道奇球場進行訓自主訓練，新球季棒次仍是開路先鋒，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，塔克將鎮守右外野，可能排在第2或3棒，赫南德茲（Teoscar Hernandez）從右外野移至左外野。

美國媒體ESPN指出，塔克的比賽風格被認為有些隨意，因此受到批評，去年8月他因為沒有積極跑壘、缺乏比賽強度，被效力的小熊隊球迷噓聲伺候。

塔克坦言，球迷可能因為自己一些舉止，而有這種想法，「無論感覺如何，無論什麼情況，我都會盡力做到最好；道奇從上到下都是一流，能和這些隊友一起競爭，爭取世界大賽3連霸，真是太棒了。」

道奇 塔克 世界大賽

