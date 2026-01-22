MLB／被控參與非法賭博、證詞說謊 「溥儀哥」出庭：捍衛清白

35歲的前大聯盟外野手「溥儀哥」普伊格（Yasiel Puig），本周在洛杉磯出庭受審，因為他面對的是「妨礙司法」及「對聯邦調查人員作出不實陳述」等指控，最高恐面臨20年刑期。普伊格堅稱自己無罪，強調「我想捍衛清白」。

普伊格的名字，對洛杉磯道奇隊球迷而言曾象徵著天賦與激情。2013年初登大聯盟的他，因狂野卻難以駕馭的球風，被傳奇播報員史卡利（Vin Scully）冠上「野馬」的稱號。當年22歲的普伊格迅速成為話題人物，生涯前5場就敲出4轟，首月打擊率高達4成36，新人年以19轟、打擊率3成19，在年度新人王票選中名列第二。

效力道奇的6個球季裡，普伊格始終是對手忌憚的長打火力，尤其在季後賽毫不怯場。2017、2018年季後賽合計敲出5轟、18分打點，其中在國聯冠軍戰第7戰對密爾瓦基釀酒人隊轟出的三分砲，更助道奇挺進世界大賽。

然而，場外爭議與不按牌理出牌的行徑，也逐漸侵蝕球團對普伊格的信任。2018年球季結束後，道奇選擇將他交易至辛辛那提紅人隊，隔年再被轉往克里夫蘭隊，自此未再踏上大聯盟賽場，轉戰韓國、委內瑞拉、墨西哥與多明尼加等職棒聯盟。

這起官司的導火線，來自美國聯邦政府對非法運動賭博的調查。檢方指出，前小聯盟投手尼克斯（Wayne Nix）經營的地下賭博網絡，牽扯出多名運動員，普伊格也名列其中。檢方指控，他在2019年7月至9月間透過與尼克斯相關的管道，對美式足球、籃球與網球賽事下注多達899次，累積賭博損失超過28萬美元（約新台幣886萬元）。

更關鍵的是，檢方指控普伊格於2019年申請美國公民身分時，在書面文件和面談中皆否認曾涉及非法賭博或相關收入。2022年1月，即便調查人員已明確告知「說謊本身即構成犯罪」，普伊格在律師陪同下接受聯邦調查人員視訊訊問時，仍然否認知情。

檢方指出，在調查人員私下向其律師表示「供詞與既有證據不符」後，普伊格還是沒有修正自己的說法。隨後提交法庭的一段錄音中，普伊格更對友人形容自己「什麼都沒說」。

案件還一度出現轉折，2022年8月，普伊格原本同意就一項說謊指控認罪、繳交5萬5000美元（約新台幣174萬元）罰款並接受緩刑，免除牢獄之災，但在正式認罪前又臨時反悔，普伊格當時公開表示，自己不該為「沒有犯下的罪行」認罪。

普伊格的律師艾克塞爾（Keri Axel）則在庭上主張，普伊格教育程度有限、心理健康問題未獲妥善處理，且在關鍵訊問中未配有專屬口譯與刑事專業律師，質疑調查過程的公平性，甚至暗示存在「誘答」情形。

隨著普伊格撤回認罪協議，檢方加重起訴，改以3項罪名將他送上陪審團審理。陪審團遴選已完成，檢方首位證人、文件中代號「Agent 1」的角川（Donny Kadokawa）已出庭作證，指證自己曾代普伊格下注並協助追討賭債。