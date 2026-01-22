快訊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
貝林傑。 美聯社
自由球員市場炙手可熱的貝林傑（Cody Bellinger），今天終於確定動向，和老東家洋基隊再簽5年1億6250萬美元合約，美國媒體ESPN指出，雙方都希望能夠重聚，結束整個冬季的僵局。

貝林傑去年首披洋基球衣，出賽152場繳出打擊率2成72、全壘打29支、打點98分的成績，生涯歷經道奇、小熊、洋基這3支大市場球隊，合計225轟、695分打點，今年將是生涯第10季。

貝林傑這份合約平均年薪3250萬美元，包括第2、第3年結束後逃脫條款、簽約金2000萬美元、完全不可交易。

ESPN指出，貝林傑去年大部分時間的棒次都排在賈吉（Aaron Judge）之後，尤其擅長對付左投，上壘率4成15、長打率6成01都是所有左打之首，除了可以防守外野區3個位置，還可擔任一壘手，是最頂尖的防守球員之一。

貝林像的經紀人波拉斯（Scott Boras）希望這位30歲好手簽下7年長約，近幾周一直堅持這項要求，洋基拒絕放棄他們提供的5年合約，最後雙力達成共識，貝林傑簽下這份生涯最大一筆收入。

貝林傑 洋基 Bellinger

MLB／大都會為幫賈西亞騰出空間 鄭宗哲本季第3度被DFA

紐約大都會今天（22日）宣布，為了幫正式簽約的右投手Luis García騰出40人名單空間，決定將24歲的台灣內野手鄭宗哲指定讓渡，而這已是這個休賽季，鄭宗哲第3度被球隊DFA。

MLB／貝林傑再披洋基球衣 5年1億6250萬美元生涯最大收入

自由球員市場炙手可熱的貝林傑（Cody Bellinger），今天終於確定動向，和老東家洋基隊再簽5年1億6250萬美元...

MLB／被控參與非法賭博、證詞說謊 「溥儀哥」出庭：捍衛清白

35歲的前大聯盟外野手「溥儀哥」普伊格（Yasiel Puig），本週在洛杉磯出庭受審，因為他面對的是「妨礙司法」及「對聯邦調查人員作出不實陳述」等指控，最高恐面臨20年刑期。普伊格堅稱自己無罪，強調「我想捍衛清白」。

MLB／想簽比切特卻遭大都會攔胡 費城人總管：像挨了一記重拳

比切特（Bo Bichette）先前一度與費城人接近達成加盟共識，但最終他選擇與大都會簽下三年1.26億美元的合約，費城人總管唐布洛斯基（Dave Dombrowski）坦言沒有簽下比切特並不好受，像

MLB／道奇簽塔克讓多隊老闆「氣炸」 揚言一定推動薪資上限

道奇在簽下塔克（Kyle Tucker）後，預計將成為新賽季唯一團隊薪資突破4億美元的球隊，相比之下，大聯盟有一半的球隊團隊薪資不到2億美元，是否該推動薪資上限制度再度成為話題。 根據《The

MLB／曾來台打球的曼尼確定無緣名人堂 秋信守等11人也失格

全美棒球記者協會今天公布大聯盟名人堂投票結果，曾來台打球的曼尼（Manny Ramirez）第10次入選只獲得38.8%得票率，未達75%門檻，確定無緣名人堂。另外，南韓名將秋信守等11名球員，因得票

