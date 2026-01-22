MLB／大都會為幫賈西亞騰出空間 鄭宗哲本季第3度被DFA

大都會隊今天（22日）宣布，為了幫正式簽約的右投手賈西亞（Luis Garcia）騰出40人名單空間，決定將24歲的台灣內野手鄭宗哲指定讓渡，而這已是這個休賽季，鄭宗哲第3度被球隊DFA。

鄭宗哲今年休賽季在轉隊市場相當頻繁，去年12月先被海盜隊首度移出40人名單，接著1月8日經由讓渡程序被光芒隊從讓渡名單中選走，不過接下來光芒再度將他DFA，隨後再轉往大都會，並一度進入40人名單中，成為繼胡金龍、林子偉之後，大都會隊史第3位台灣球員。

《MLB Trade Rumors》和紐約媒體《SNY》的報導指出，此次將鄭宗哲DFA主因是球團得要執行和賈西亞的合約。接下來7天將觀察是否有其他球隊承接合約，或者大都會也可選擇將鄭宗哲下放至小聯盟。

而鄭宗哲目前人正在高雄國家訓練中心隨經典賽中華隊進行集訓，在他17日確定轉戰大都會後，中華職棒會長蔡其昌曾經表示，已和大都會聯繫，球團方面也同意讓鄭宗哲持續集訓，參加WBC計畫不變，不過如今再出現新的變數。