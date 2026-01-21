快訊

金正恩曾擬訪首爾突喊卡…南韓議員爆內幕秘辛 與「他遭暗殺未遂」有關

明天低溫探8度…高山有望降雪 下周緊接另波東北季風「北部再降溫」

光寶科重訊宣布「公開收購宇智網通」 瞄準AI帶動網路流量成長

經典賽／南韓隊添大聯盟戰力 李政厚確定參戰

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導

舊金山巨人隊韓籍外野手李政厚，今天（21日）和效力於道奇隊的金慧成搭乘同班飛機赴美備戰新球季，同時也親口確認自己將代表南韓隊參與今年世界棒球經典賽（WBC），這也將是他首度以大聯盟球員身份參與經典賽。

李政厚確定參與2026年經典賽，為南韓隊注入一劑強心針，先發中外野手人選幾乎定案。他在今天啟程赴美，接下來將先參與巨人隊的春訓，之後披南韓隊戰袍出征經典賽，李政厚也表示，自己已不是年輕選手，將扮演好自己的角色，「為了在WBC取得好成績，我會全力以赴。」

近日南韓隊包括金河成、宋成文都接連傳出傷情，其中金河成因右手中指肌腱撕裂無緣本屆經典賽，對此李政厚坦言十分驚訝、心裡也不好受，但也表示，這對於能頂替金河成扛起南韓主戰游擊的球員來說，將是個大好機會、要好好把握。

南韓在過去三屆經典賽都未晉級八強，如本屆賽事能成功闖過預賽，李政厚將有機會和他在巨人隊的隊友Logan Webb對決，李政厚認為這將會很有趣，「就算是隊上的打擊練習我也沒有打過他的球，只有在中外野看他投球，他無疑是一名非常出色的投手，很期待能對到他，我相信其他南韓的隊友們也很想跟他對決。」

李政厚 經典賽 金河成

延伸閱讀

經典賽／南韓結束第一階段集訓 金倒永、金周元跟隊友學習

世界棒球經典賽將開打！陳傑憲再扛台灣隊長　刷「冠軍之路」加持榮耀

經典賽／日本宣傳片有中華隊！張育成追平轟、2013鳥谷敬關鍵盜壘

經典賽／南韓連3屆未進八強壓力大 李政厚打不打會有重大影響

相關新聞

MLB／曾來台打球的曼尼確定無緣名人堂 秋信守等11人也失格

全美棒球記者協會今天公布大聯盟名人堂投票結果，曾來台打球的曼尼（Manny Ramirez）第10次入選只獲得38.8%得票率，未達75%門檻，確定無緣名人堂。另外，南韓名將秋信守等11名球員，因得票

經典賽／南韓隊添大聯盟戰力 李政厚確定參戰

舊金山巨人隊韓籍外野手李政厚，今天（21日）和效力於道奇隊的金慧成搭乘同班飛機赴美備戰新球季，同時也親口確認自己將代表南...

MLB／想簽比切特卻遭大都會攔胡 費城人總管：像挨了一記重拳

比切特（Bo Bichette）先前一度與費城人接近達成加盟共識，但最終他選擇與大都會簽下三年1.26億美元的合約，費城人總管唐布洛斯基（Dave Dombrowski）坦言沒有簽下比切特並不好受，像

MLB／道奇簽塔克讓多隊老闆「氣炸」 揚言一定推動薪資上限

道奇在簽下塔克（Kyle Tucker）後，預計將成為新賽季唯一團隊薪資突破4億美元的球隊，相比之下，大聯盟有一半的球隊團隊薪資不到2億美元，是否該推動薪資上限制度再度成為話題。 根據《The

MLB／鄭宗哲競爭者減一 大都會用亞古納弟弟換來白襪羅伯特

大都會今天宣布，用內野手亞古納（Luisangel Acuna）和右投保利（Truman Pauley），向白襪交易來中外野手羅伯特（Luis Robert Jr.），除了提升外野戰力，也讓剛進入大都

MLB／名人堂2026梯新成員 外野手貝爾川、瓊斯攜手肯特入選

美國棒球名人堂新成員揭曉，兩名外野手貝爾川（Carlos Beltran）及瓊斯（Andruw Jones）在美國棒球作...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。