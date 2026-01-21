MLB／想簽比切特卻遭大都會攔胡 費城人總管：像挨了一記重拳

比切特（Bo Bichette）先前一度與費城人接近達成加盟共識，但最終他選擇與大都會簽下三年1.26億美元的合約，費城人總管唐布洛斯基（Dave Dombrowski）坦言沒有簽下比切特並不好受，像是遭遇「一記重拳」。

We have signed infielder Bo Bichette to a three-year contract with player options for the 2027 and 2028 seasons.



Welcome to Queens, Bo! pic.twitter.com/eXcrNPKlxX — New York Mets (@Mets) 2026年1月21日

在比切特加盟大都會之前，費城人始終相信球隊「非常接近」能成功網羅他，雙方以長年限合約進行洽談，雖然價碼未對外公布，但唐布洛斯基認為，費城人開出的條件，已符合比切特想要的數字。

費城人總管唐布洛斯基。 美聯社

唐布洛斯基在受訪時說道：「我們曾覺得非常接近達成共識，但終究是沒完成，對此感到非常沮喪，就像是挨了一記重拳，但必須重新振作起來，繼續往前走。」

在沒簽下比切特後，費城人立刻以三年4500萬美元回簽捕手瑞爾穆托（J.T.Realmuto），加上先前以五年1.5億美元留住主砲史瓦柏（Kyle Schwarber），成功保住球隊核心，錯失比切特對費城人來說不會造成毀滅性影響，唐布洛斯基說：「以目前來說，我對球隊現況是滿意的。」