快訊

低溫範圍擴大！15縣市低溫特報恐10度以下 一路凍到明天晚上

美軍下令1500名北極精兵待命 專家指疑點憂心「恐對格陵蘭動武」

MLB／想簽比切特卻遭大都會攔胡 費城人總管：像挨了一記重拳

聯合新聞網／ 綜合報導
比切特與大都會簽下三年1.26億美元合約。 路透社
比切特與大都會簽下三年1.26億美元合約。 路透社

比切特（Bo Bichette）先前一度與費城人接近達成加盟共識，但最終他選擇與大都會簽下三年1.26億美元的合約，費城人總管唐布洛斯基（Dave Dombrowski）坦言沒有簽下比切特並不好受，像是遭遇「一記重拳」。

在比切特加盟大都會之前，費城人始終相信球隊「非常接近」能成功網羅他，雙方以長年限合約進行洽談，雖然價碼未對外公布，但唐布洛斯基認為，費城人開出的條件，已符合比切特想要的數字。

費城人總管唐布洛斯基。 美聯社
費城人總管唐布洛斯基。 美聯社

唐布洛斯基在受訪時說道：「我們曾覺得非常接近達成共識，但終究是沒完成，對此感到非常沮喪，就像是挨了一記重拳，但必須重新振作起來，繼續往前走。」

在沒簽下比切特後，費城人立刻以三年4500萬美元回簽捕手瑞爾穆托（J.T.Realmuto），加上先前以五年1.5億美元留住主砲史瓦柏（Kyle Schwarber），成功保住球隊核心，錯失比切特對費城人來說不會造成毀滅性影響，唐布洛斯基說：「以目前來說，我對球隊現況是滿意的。」

MLB 費城人 大都會 Bo Bichette Kyle Schwarber

相關新聞

MLB／曾來台打球的曼尼確定無緣名人堂 秋信守等11人也失格

全美棒球記者協會今天公布大聯盟名人堂投票結果，曾來台打球的曼尼（Manny Ramirez）第10次入選只獲得38.8%得票率，未達75%門檻，確定無緣名人堂。另外，南韓名將秋信守等11名球員，因得票

MLB／鄭宗哲競爭者減一 大都會用亞古納弟弟換來白襪羅伯特

大都會今天宣布，用內野手亞古納（Luisangel Acuna）和右投保利（Truman Pauley），向白襪交易來中外野手羅伯特（Luis Robert Jr.），除了提升外野戰力，也讓剛進入大都

MLB／想簽比切特卻遭大都會攔胡 費城人總管：像挨了一記重拳

比切特（Bo Bichette）先前一度與費城人接近達成加盟共識，但最終他選擇與大都會簽下三年1.26億美元的合約，費城人總管唐布洛斯基（Dave Dombrowski）坦言沒有簽下比切特並不好受，像

MLB／道奇簽塔克讓多隊老闆「氣炸」 揚言一定推動薪資上限

道奇在簽下塔克（Kyle Tucker）後，預計將成為新賽季唯一團隊薪資突破4億美元的球隊，相比之下，大聯盟有一半的球隊團隊薪資不到2億美元，是否該推動薪資上限制度再度成為話題。 根據《The

MLB／名人堂2026梯新成員 外野手貝爾川、瓊斯攜手肯特入選

美國棒球名人堂新成員揭曉，兩名外野手貝爾川（Carlos Beltran）及瓊斯（Andruw Jones）在美國棒球作...

MLB／太空人作弊主謀貝爾川談入選名人堂 網怒轟：雙標又虛偽

2026大聯盟名人堂投票結果揭曉，2017年太空人隊偷暗號主謀貝爾川（Carlos Beltran）入選，引發部分球迷不滿，貝爾川受訪時再度提及此事。 這是貝爾川第4次進入候選名單，這次獲得42

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。