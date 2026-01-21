聽新聞
MLB／曾來台打球的曼尼確定無緣名人堂 秋信守等11人也失格
全美棒球記者協會今天公布大聯盟名人堂投票結果，曾來台打球的曼尼（Manny Ramirez）第10次入選只獲得38.8%得票率，未達75%門檻，確定無緣名人堂。另外，南韓名將秋信守等11名球員，因得票率不到5%喪失資格。
曼尼2009年效力道奇隊期間，被驗出禁藥遭禁賽50場，2011年加入光芒隊，再度未通過藥檢，被禁賽100場，結束大聯盟生涯。2013年曼尼曾加入中華職棒義大犀牛隊，台灣當時掀起「曼尼旋風」。
曼尼大聯盟生涯19年，累積555轟、1831分打點，打擊率0.312，12度入選明星賽、9座銀棒獎、1次美聯全壘打王、打點王、打擊王。
另外，南韓名將秋信守、布朗（Ryan Braun）、恩卡納西昂（Edwin Encarnacion）、坎普（Matt Kemp）、潘斯（Hunter Pence）、波塞洛（Rick Porcello）、葛登（Alex Gordon）、馬卡克斯（Nick Markakis）、岡薩雷茲（Gio Gonzalez）、坎崔克（Howie Kendrick）和墨菲（Daniel Murphy）都沒有拿到5%選票，因此喪失候選資格。
