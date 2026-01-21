快訊

低溫範圍擴大！15縣市低溫特報恐10度以下 一路凍到明天晚上

美軍下令1500名北極精兵待命 專家指疑點憂心「恐對格陵蘭動武」

MLB／道奇簽塔克讓多隊老闆「氣炸」 揚言一定推動薪資上限

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇砸大錢網羅塔克引發多隊老闆不滿。 美聯社
道奇砸大錢網羅塔克引發多隊老闆不滿。 美聯社

道奇在簽下塔克（Kyle Tucker）後，預計將成為新賽季唯一團隊薪資突破4億美元的球隊，相比之下，大聯盟有一半的球隊團隊薪資不到2億美元，是否該推動薪資上限制度再度成為話題。

根據《The Athletic》記者崔利奇（Evan Drellich）報導，有多位球隊老闆對道奇球團又花大錢簽下塔克感到「憤怒」，因而計畫推動薪資上限，而且被認為「百分之百確定」會執行。

道奇與塔克簽下4年2.4億美元的合約，平均年薪6000萬美元是史上第二高，加上大都會後續以3年1.26億美元合約搶下比切特（Bo Bichette），再度加深多位老闆的不滿，道奇與大都會可能也是目前唯二不支持薪資上限制度的球隊。

新球季將力拼三連霸的道奇，2026年團隊薪資預估將超過4.13億美元，遠高於其他29支球隊，只有三支球隊－大都會、費城人與藍鳥，預計薪資會超過3億美元，與豪門相比，守護者、光芒和馬林魚三隊的薪資預估僅在1億至1.2億美元之間，大聯盟中正好有一半的球隊下季薪資將低於2億美元。

現行勞資協議將在今年12月1日到期，關於薪資上限的看法眾說紛紜，球員工會也可能不予支持，距達成共識還有很長的路要走。

MLB 道奇 藍鳥 大都會 塔克

相關新聞

MLB／曾來台打球的曼尼確定無緣名人堂 秋信守等11人也失格

全美棒球記者協會今天公布大聯盟名人堂投票結果，曾來台打球的曼尼（Manny Ramirez）第10次入選只獲得38.8%得票率，未達75%門檻，確定無緣名人堂。另外，南韓名將秋信守等11名球員，因得票

MLB／鄭宗哲競爭者減一 大都會用亞古納弟弟換來白襪羅伯特

大都會今天宣布，用內野手亞古納（Luisangel Acuna）和右投保利（Truman Pauley），向白襪交易來中外野手羅伯特（Luis Robert Jr.），除了提升外野戰力，也讓剛進入大都

MLB／想簽比切特卻遭大都會攔胡 費城人總管：像挨了一記重拳

比切特（Bo Bichette）先前一度與費城人接近達成加盟共識，但最終他選擇與大都會簽下三年1.26億美元的合約，費城人總管唐布洛斯基（Dave Dombrowski）坦言沒有簽下比切特並不好受，像

MLB／道奇簽塔克讓多隊老闆「氣炸」 揚言一定推動薪資上限

道奇在簽下塔克（Kyle Tucker）後，預計將成為新賽季唯一團隊薪資突破4億美元的球隊，相比之下，大聯盟有一半的球隊團隊薪資不到2億美元，是否該推動薪資上限制度再度成為話題。 根據《The

MLB／名人堂2026梯新成員 外野手貝爾川、瓊斯攜手肯特入選

美國棒球名人堂新成員揭曉，兩名外野手貝爾川（Carlos Beltran）及瓊斯（Andruw Jones）在美國棒球作...

MLB／太空人作弊主謀貝爾川談入選名人堂 網怒轟：雙標又虛偽

2026大聯盟名人堂投票結果揭曉，2017年太空人隊偷暗號主謀貝爾川（Carlos Beltran）入選，引發部分球迷不滿，貝爾川受訪時再度提及此事。 這是貝爾川第4次進入候選名單，這次獲得42

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。