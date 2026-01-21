MLB／道奇簽塔克讓多隊老闆「氣炸」 揚言一定推動薪資上限

道奇在簽下塔克（Kyle Tucker）後，預計將成為新賽季唯一團隊薪資突破4億美元的球隊，相比之下，大聯盟有一半的球隊團隊薪資不到2億美元，是否該推動薪資上限制度再度成為話題。

根據《The Athletic》記者崔利奇（Evan Drellich）報導，有多位球隊老闆對道奇球團又花大錢簽下塔克感到「憤怒」，因而計畫推動薪資上限，而且被認為「百分之百確定」會執行。

道奇與塔克簽下4年2.4億美元的合約，平均年薪6000萬美元是史上第二高，加上大都會後續以3年1.26億美元合約搶下比切特（Bo Bichette），再度加深多位老闆的不滿，道奇與大都會可能也是目前唯二不支持薪資上限制度的球隊。

新球季將力拼三連霸的道奇，2026年團隊薪資預估將超過4.13億美元，遠高於其他29支球隊，只有三支球隊－大都會、費城人與藍鳥，預計薪資會超過3億美元，與豪門相比，守護者、光芒和馬林魚三隊的薪資預估僅在1億至1.2億美元之間，大聯盟中正好有一半的球隊下季薪資將低於2億美元。

現行勞資協議將在今年12月1日到期，關於薪資上限的看法眾說紛紜，球員工會也可能不予支持，距達成共識還有很長的路要走。