MLB／鄭宗哲競爭者減一 大都會用亞古納弟弟換來白襪羅伯特

大都會今天宣布，用內野手亞古納（Luisangel Acuna）和右投保利（Truman Pauley），向白襪交易來中外野手羅伯特（Luis Robert Jr.），除了提升外野戰力，也讓剛進入大都會40人名單的台灣野手鄭宗哲少一位競爭者。

白襪想交易羅伯特的傳聞，自2024年季中便從未停止，羅伯特在2023年球季打出生涯年，145場出賽敲出38轟，外帶36支二壘打與20次盜壘，貢獻80分打點，長打率5成42，不過他近兩年始終無法複製好表現，合計210場比賽僅28轟，OPS為.660。

羅伯特能否保持健康值得關注，去年他因兩次左腿腿後肌拉傷僅出賽110場，自八月底後便未出賽，他本季薪資為2000萬美元，大都會能握有他的控制權至2027球季，羅伯特的外野防守實力備受肯定，且具備長打能力與優異跑速，生涯累積102次盜壘與102支全壘打。

大都會在交易中送出內野手亞古納，他是前國聯MVP亞古納（Ronald Acuna Jr.)的弟弟，去年95場出賽擊出41支安打，打擊率2成34，他離隊象徵鄭宗哲在競爭開季名單時，將會少一名競爭者，鄭宗哲在上週剛被大都會放入40人名單。