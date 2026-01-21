快訊

MLB／名人堂2026梯新成員 外野手貝爾川、瓊斯攜手肯特入選

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
2026名人堂梯次出爐，貝爾川（Carlos Beltran）及瓊斯攜手肯特一起入選。 截圖自MLB X
2026名人堂梯次出爐，貝爾川（Carlos Beltran）及瓊斯攜手肯特一起入選。 截圖自MLB X

美國棒球名人堂新成員揭曉，兩名外野手貝爾川（Carlos Beltran）及瓊斯（Andruw Jones）在美國棒球作家協會（BBWAA）的票選中，都獲得超過75%的得票率，將在7月26日與肯特（Jeff Kent）一同進入古柏鎮。

貝爾川已是第四度成為名人堂候選，去年僅19票之差錯失機會，今年則是獲得84.2%的得票率成為名人堂一員。他在大聯盟生涯20個球季，拿過3座金手套獎、2座銀棒獎，生涯共擊出2725支安打、累積435轟，打擊率0.279、上壘率0.350、長打率0.486，還有312次盜壘成功。

貝爾川生涯成就。 截圖自MLB X
貝爾川生涯成就。 截圖自MLB X

貝爾川表示，自己的人生在今天毫無疑問地改變了，「光是能夠入選名人堂，這對我、對波多黎各、對我的家庭，以及對於我們正在波多黎各推廣棒球的計畫－貝爾川棒球學校來說，今天我可以說自己是一位名人堂選手，我對此感到很興奮。」

瓊斯生涯成就。 截圖自MLB X
瓊斯生涯成就。 截圖自MLB X

瓊斯則是第9度叩關名人堂才如願獲選，他在2018年首度入圍時僅獲得7.3%的選票青睞，如今則是獲得78.8%的選票支持，這也成為美國棒球作家協會的票選中，曾獲得最低得票率但最終成功入選名人堂的一例。

在大聯盟17個球季，瓊斯合計出賽2196場，累積434發全壘打，有1289分打點，曾5度入選明星賽，並曾連10年拿下金手套獎，也在2005年獲得1座銀棒獎。

瓊斯成為名人堂首位來自庫拉索的球員，他指出：「打棒球不是為了進入名人堂，打球是為了幫助球隊拿下冠軍，而當你每天都堅持在做這些事，並且持續累積成績，那你的名字就會開始出現在票選的名單中，這對我來說是一個很大的榮耀，對我的家人來說也是。」

