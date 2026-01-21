MLB／太空人作弊主謀貝爾川談入選名人堂 網怒轟：雙標又虛偽
2026大聯盟名人堂投票結果揭曉，2017年太空人隊偷暗號主謀貝爾川（Carlos Beltran）入選，引發部分球迷不滿，貝爾川受訪時再度提及此事。
這是貝爾川第4次進入候選名單，這次獲得425票中的358票，得票率84.2％。10屆金手套名將瓊斯（Andruw Jones）第9次進入候選名單，獲得425票中的333票，得票率78.4％，兩人今年一同進入名人堂。
貝爾川大聯盟球員生涯20年，累積435轟、1587分打點，打擊率0.279，9度入選明星賽，3座金手套、2座銀棒獎。不過2017年陷入太空人違法偷暗號醜聞，讓他形象一落千丈，也丟掉原本拿到的大都會隊總教練職務。
貝爾川受訪時坦言，「太空人的事一直是話題，我很清楚有人分享這個故事，或大家談到太空人那段往事時，背後有一些對我不太友善的立場。當我退休時，曾覺得自己在棒球圈建立的一切可能都會消失，但現在我重新回到棒球圈（大都會擔任特助），依然能感受到大家、球員們給我的關愛。不過我也明白，這就是一段我必須面對、必須承擔的故事。」
大聯盟官方社群帳號發文恭喜貝爾川，部分球迷獻上祝福，部分球迷感到不滿，「不讓禁藥仔進名人堂，卻讓偷暗號主謀入選，根本是雙重標準，很虛偽」、「這根本是鬼扯，作弊就是作弊」、「他們現在讓作弊仔進名人堂了哈哈」。
