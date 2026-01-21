快訊

矽盾不牢？美台貿易協議看似好消息 美記者投書：暗藏不安訊號

MLB／官網各守位十大新秀 李灝宇三壘手第3、預估今年大聯盟

滯銷風暴／台灣鯛漁民賣價一斤剩21元 市場卻賣70元？

MLB／太空人作弊主謀貝爾川談入選名人堂 網怒轟：雙標又虛偽

聯合新聞網／ 綜合報導
2026大聯盟名人堂投票結果揭曉，2017年太空人偷暗號主謀之一貝爾川與勇士名將瓊斯入選。 截圖自MLB官方X
2026大聯盟名人堂投票結果揭曉，2017年太空人偷暗號主謀之一貝爾川與勇士名將瓊斯入選。 截圖自MLB官方X

2026大聯盟名人堂投票結果揭曉，2017年太空人隊偷暗號主謀貝爾川Carlos Beltran）入選，引發部分球迷不滿，貝爾川受訪時再度提及此事。

這是貝爾川第4次進入候選名單，這次獲得425票中的358票，得票率84.2％。10屆金手套名將瓊斯（Andruw Jones）第9次進入候選名單，獲得425票中的333票，得票率78.4％，兩人今年一同進入名人堂。

貝爾川大聯盟球員生涯20年，累積435轟、1587分打點，打擊率0.279，9度入選明星賽，3座金手套、2座銀棒獎。不過2017年陷入太空人違法偷暗號醜聞，讓他形象一落千丈，也丟掉原本拿到的大都會隊總教練職務。

貝爾川受訪時坦言，「太空人的事一直是話題，我很清楚有人分享這個故事，或大家談到太空人那段往事時，背後有一些對我不太友善的立場。當我退休時，曾覺得自己在棒球圈建立的一切可能都會消失，但現在我重新回到棒球圈（大都會擔任特助），依然能感受到大家、球員們給我的關愛。不過我也明白，這就是一段我必須面對、必須承擔的故事。」

大聯盟官方社群帳號發文恭喜貝爾川，部分球迷獻上祝福，部分球迷感到不滿，「不讓禁藥仔進名人堂，卻讓偷暗號主謀入選，根本是雙重標準，很虛偽」、「這根本是鬼扯，作弊就是作弊」、「他們現在讓作弊仔進名人堂了哈哈」。

貝爾川 Carlos Beltran

相關新聞

MLB／官網各守位十大新秀 李灝宇三壘手第3、預估今年大聯盟

大聯盟官網今天更新「2026年各守位前10新秀」，現年22歲的旅美好手李灝宇名列三壘手第3名，預估今年就能登上大聯盟。 球探報告指出，李灝宇打擊50、力量50、跑壘55、傳球50，守備50，整體

MLB／太空人作弊主謀貝爾川談入選名人堂 網怒轟：雙標又虛偽

2026大聯盟名人堂投票結果揭曉，2017年太空人隊偷暗號主謀貝爾川（Carlos Beltran）入選，引發部分球迷不滿，貝爾川受訪時再度提及此事。 這是貝爾川第4次進入候選名單，這次獲得42

MLB／續簽貝林傑卡關 洋基網羅生涯74轟布朗買保險

續簽明星外野手貝林傑（Cody Bellinger）是洋基休賽季重要目標，但目前雙方談判卡關，洋基也開始尋找外野替代人選，今天以小聯盟合約簽下前運動家外野手布朗（Seth Brown），填補野手陣容深

MLB／名人堂入選名單明出爐 貝爾川、瓊斯得票率竄升有望入龕

美國棒球作家協會（BBWAA）將在明天早上公布大聯盟名人堂的最新入選名單，根據線上投票追蹤器顯示，「川哥」貝爾川（Carlos Beltran）與十屆金手套得主瓊斯（Andruw Jones）有望順利

MLB／金河成受傷勇士找替代方案 補進前美聯盜壘王馬提歐

勇士隊內野手金河成因傷確定無法趕上開季，球團對此迅速做出補強，以一年合約網羅前美聯盜壘王馬提歐（Jorge Mateo），期望他能在金河成缺陣期間，成為內野輪替要角。 金河成去年12月和勇士簽下

MiLB／多益滿分高材生！常松廣太郎喜獲小聯盟約完成旅美夢

東京六大學野球聯盟名校慶應大學的強打外野手常松廣太郎，雖在去年秋季日職選秀落選，但堅持棒球夢的他終於在近期迎來好結果。今日，常松在他的母校舉行記者會，宣布與芝加哥小熊隊簽訂小聯盟合約，新球季正式確定旅

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。