MLB／官網各守位十大新秀 李灝宇三壘手第3、預估今年大聯盟

聯合新聞網／ 綜合報導
李灝宇。 路透
大聯盟官網今天更新「2026年各守位前10新秀」，現年22歲的旅美好手李灝宇名列三壘手第3名，預估今年就能登上大聯盟。

球探報告指出，李灝宇打擊50、力量50、跑壘55、傳球50，守備50，整體評分50。李灝宇去年在老虎隊3A出賽126場，累積14轟、22盜壘，打擊率0.243，OPS值0.748，休賽季被放進40人名單，避免規則五選秀被其他隊挑走。

球探報告指出，別糾結李灝宇在3A只有106的wRC+（加權得分創造值）。他通常能鎖定好球帶內的好球出棒，擊球品質也不錯，105.4英里的擊球初速PR值90、最高擊球初速112.2英里與洋基隊球星奇澤姆（Jazz Chisholm）相同。

比較吃虧的是，李灝宇把球打向反方向的比例高於拉打，加上44.7%的滾地球率，導致BABIP（打者將球打進場內形成安打的機率）偏低。不過他整體的擊球率與原始長打能力，加上打擊時像彈簧蓄勢待發的揮棒動作，仍顯示他未來有機會在大聯盟繳出不錯的打擊率與中上水準的長打火力。

速度方面，李灝宇在3A的衝刺速度一度接近每秒30英尺，27次盜壘嘗試成功22次，同樣寫下生涯新高。他在費城人隊體系是游擊手出身，目前主要在二壘與三壘之間輪流出賽。以他的運動能力與中上的臂力來看，其實更適合守中線（游擊或二壘），但老虎需要三壘的彈性。因此李灝宇與安德森（Max Anderson）接下來仍會在二三壘輪替，希望其中一人能脫穎而出，站穩先發。

李灝宇 大聯盟 MLB

