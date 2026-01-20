MLB／續簽貝林傑卡關 洋基網羅生涯74轟布朗買保險

續簽明星外野手貝林傑（Cody Bellinger）是洋基休賽季重要目標，但目前雙方談判卡關，洋基也開始尋找外野替代人選，今天以小聯盟合約簽下前運動家外野手布朗（Seth Brown），填補野手陣容深度。

布朗目前33歲，大聯盟生涯七季皆效力運動家，生涯共敲出74轟，貢獻233分打點，生涯長打率4成19，曾在2021至2022年締造連兩季20轟表現，去年他出賽38場僅1轟，在五月先被運動家指定讓渡（DFA），七月又因傷遭釋出，儘管後續曾轉戰響尾蛇，但未能重回大聯盟。

布朗的優勢在於對戰右投具破壞力，且能防守一壘和角落外野，儘管他很難繳出貝林傑等級表現，但能為洋基提升野手陣容深度，洋基先前向貝林傑開出五年超過1.5億美元的合約，但貝林傑希望合約年限能增至七年，雙方陷入僵局。