MLB／名人堂入選名單明出爐 貝爾川、瓊斯得票率竄升有望入龕

美國棒球作家協會（BBWAA）將在明天早上公布大聯盟名人堂的最新入選名單，根據線上投票追蹤器顯示，「川哥」貝爾川（Carlos Beltran）與十屆金手套得主瓊斯（Andruw Jones）有望順利進入古柏鎮。

入選名人堂的門檻為得票率75%，在線上投票追蹤器所統計的223張選票中，貝爾川目前得票率為89.2%，瓊斯則為83%，兩人皆高於入選標準許多。

貝爾川成名人堂熱門人選。 美聯社

這是貝爾川第四次進入票選，他的得票率從2023年46.5%穩定上升，去年僅差19票便可入選。貝爾川曾九度入選明星賽，20年大聯盟生涯累計435支全壘打、1587分打點，曾奪下美聯新人王和三座金手套，不過他被指控曾參與2017年太空人偷暗號行為，是生涯頗具爭議的事件。

十屆金手套得主瓊斯。 美聯社

瓊斯則是第九次參與名人堂票選，他在2018年首次入選時僅獲得7.3%的選票，不過得票率逐年攀升。瓊斯曾達成金手套十連霸，生涯共揮出434轟、貢獻1289分打點，若今年順利入選，瓊斯的生涯打擊率2成54將成為名人堂野手第二低，僅高於沙爾克（Ray Schalk）的2成53。