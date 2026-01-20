MLB／金河成受傷勇士找替代方案 補進前美聯盜壘王馬提歐

勇士隊內野手金河成因傷確定無法趕上開季，球團對此迅速做出補強，以一年合約網羅前美聯盜壘王馬提歐（Jorge Mateo），期望他能在金河成缺陣期間，成為內野輪替要角。

金河成去年12月和勇士簽下1年2000萬美元合約，不過上週他因在結冰路面滑倒，造成右手中指肌腱撕裂傷，預計需要四到五個月的復原時間，即使在最理想的狀況下，金河成仍將缺席例行賽前六週。

南韓內野手金河成因傷無法趕上開季。 路透社

30歲的馬提歐去年在金鶯出賽43場，打擊率僅1成77、揮出1支全壘打，OPS為.483，他自2020年登上大聯盟後累積1411個打席，生涯OPS為.629，不過他盜壘能力出色，生涯共106次盜壘成功，曾在2022年以35盜稱霸美聯。

在金河成缺陣期間，杜邦（Mauricio Dubon）將成為勇士主戰游擊，馬提歐則擔綱替補，馬提歐不僅能發揮速度優勢，也能讓勇士教練團善用杜邦的多守位特性，獲得更多調度空間。