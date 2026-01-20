快訊

經典賽／阪神翻譯也要打！可望首度為巴西打正賽喊話已在努力練球

持續36小時！磁場擾動增強恐達「劇烈磁暴」 估影響衛星定位、無線電通訊

iPhone儲存空間不夠？超快速清理方式「平均可多20GB」內行提醒風險

MLB／金河成受傷勇士找替代方案 補進前美聯盜壘王馬提歐

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士簽下前美聯盜壘王馬提歐。 路透社
勇士簽下前美聯盜壘王馬提歐。 路透社

勇士隊內野手金河成因傷確定無法趕上開季，球團對此迅速做出補強，以一年合約網羅前美聯盜壘王馬提歐（Jorge Mateo），期望他能在金河成缺陣期間，成為內野輪替要角。

金河成去年12月和勇士簽下1年2000萬美元合約，不過上週他因在結冰路面滑倒，造成右手中指肌腱撕裂傷，預計需要四到五個月的復原時間，即使在最理想的狀況下，金河成仍將缺席例行賽前六週。

南韓內野手金河成因傷無法趕上開季。 路透社
南韓內野手金河成因傷無法趕上開季。 路透社

30歲的馬提歐去年在金鶯出賽43場，打擊率僅1成77、揮出1支全壘打，OPS為.483，他自2020年登上大聯盟後累積1411個打席，生涯OPS為.629，不過他盜壘能力出色，生涯共106次盜壘成功，曾在2022年以35盜稱霸美聯。

在金河成缺陣期間，杜邦（Mauricio Dubon）將成為勇士主戰游擊，馬提歐則擔綱替補，馬提歐不僅能發揮速度優勢，也能讓勇士教練團善用杜邦的多守位特性，獲得更多調度空間。

相關新聞

MLB／金河成受傷勇士找替代方案 補進前美聯盜壘王馬提歐

勇士隊內野手金河成因傷確定無法趕上開季，球團對此迅速做出補強，以一年合約網羅前美聯盜壘王馬提歐（Jorge Mateo），期望他能在金河成缺陣期間，成為內野輪替要角。 金河成去年12月和勇士簽下

MiLB／多益滿分高材生！常松廣太郎喜獲小聯盟約完成旅美夢

東京六大學野球聯盟名校慶應大學的強打外野手常松廣太郎，雖在去年秋季日職選秀落選，但堅持棒球夢的他終於在近期迎來好結果。今日，常松在他的母校舉行記者會，宣布與芝加哥小熊隊簽訂小聯盟合約，新球季正式確定旅

MLB／生涯保送率僅6趴 遊騎兵1年400萬美元網羅守護者右投

根據美媒《ESPN》今日報導，德州遊騎兵隊為加強牛棚深度，用1年1年400萬美元（約新台幣1.2億元）短約網羅上季效力守護者33歲資深右投朱尼斯（Jakob Junis）。 上賽季，朱尼斯擔任守

MLB／國民和卡瓦利喊價只差7.5萬美元 提出獨特優惠解決問題

國民隊今天用透過獨特協議，避免和27歲右投卡瓦利（Cade Cavalli）走上薪資仲裁庭，雙方以87萬美元達成共識，他...

MLB／宣告「最後七舞」 貝茲超提前表態2032年打完引退

不是提前宣告「最後一舞」，道奇隊球星貝茲（Mookie Betts）直接宣告「最後七舞」，他表示，在2020年季中與道奇...

MLB／金河成摔傷休兵4到5個月 經典賽南韓先發游擊手換人

南韓內野手金河成一個月前才和勇士隊簽下1年2000萬美元合約，不料最近卻在南韓滑倒受傷，造成右手中指肌腱撕裂，必須休兵4...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。