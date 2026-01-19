MiLB／多益滿分高材生！常松廣太郎喜獲小聯盟約完成旅美夢

東京六大學野球聯盟名校慶應大學的強打外野手常松廣太郎，雖在去年秋季日職選秀落選，但堅持棒球夢的他終於在近期迎來好結果。今日，常松在他的母校舉行記者會，宣布與芝加哥小熊隊簽訂小聯盟合約，新球季正式確定旅美。

常松廣太郎在記者會中表示：「我於15日（美國時間）與芝加哥小熊隊簽訂了小聯盟合約。這份合約是我主動提出的，所以請大家多多指教。簽約前，我還親自參觀了芝加哥小熊隊的設施。我非常激動。我才20多歲，我想趁著身體還健康，能夠實現自己的目標和夢想的時候繼續打球。」

フォトセッションに応じた 慶大･常松広太郎選手#Cubs #keiobaseball #常松広太郎 pic.twitter.com/0rfnXzoA7F — Yuki KAJIYA / 加治屋 友輝 (@Y619Kajiya) 2026年1月19日

常松廣太郎是慶大湘南藤澤校出身的右打重砲，今年春季聯賽主要擔任第3棒，打擊率.281、3支全壘打與10分打點；秋季則在低潮中仍固定打第4棒，出賽12場打出打擊率.279、1發全壘打與8分打點，其出色的擊球初速與力量是一大亮點。

熱愛棒球的他，去年曾投身日本職棒選秀，不過遺憾的是，他並未獲得任何球團指名。原先常松已確定大學畢業後，將進入美國知名金融公司高盛集團（Goldman Sachs）就職，但奇蹟往往就是在人生最意想不到的時刻出現，他在去年10月底意外接到小熊隊的正式邀約，讓他重新思考人生方向。

當他收到這份小聯盟合約的正式邀請時，常松也曾猶豫是否要拒絕。但最終，他仍毅然決然放棄高薪的金融業，選擇到小聯盟打拼，只為完成打進大聯盟的夢想，被問到為何做出此決定時，常松只是淡淡地說：「我想在還能活動的時候接受挑戰。」

常松從小學一年級開始接觸棒球，在小四至小六期間曾因父親外派旅居紐約，這讓他從小就建立起良好的外語能力，在多益考試中更取得了滿分990的優異成績。如今，他也實現願望並開啟旅美之路，可謂是「允文允武」另類代表人物。

たくさんの方に来ていただいて楽しく会見させていただきました。

あまりにも酷いので綺麗な字描けるように練習しておきます！ https://t.co/6aRMm9dg9T — 常松 広太郎 / Kotaro Tsunematsu (@k_2nema2) 2026年1月19日