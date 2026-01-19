MLB／生涯保送率僅6趴 遊騎兵1年400萬美元網羅守護者右投

根據美媒《ESPN》今日報導，德州遊騎兵隊為加強牛棚深度，用1年1年400萬美元（約新台幣1.2億元）短約網羅上季效力守護者33歲資深右投朱尼斯（Jakob Junis）。

上賽季，朱尼斯擔任守護者隊的牛棚投手，這是他生涯首次全年都從後援出發，總計登板57場比賽為生涯最多，在66.2局的投球內容中交出防禦率2.97、4勝1敗、55次三振、18次保送和6次中繼成功的優質成績單，其好表現也讓他在休賽季獲得遊騎兵隊青睞。

Rangers, RHP Jakob Junis reportedly agree to 1-year deal, per multiple reports including MLB's @Feinsand. pic.twitter.com/u5NCdZXZip — MLB (@MLB) 2026年1月18日

過去朱尼斯在效力皇家期間曾擔任先發主戰投手，善於吃局數的能力是他的一大特色，在2018、2019年他連續2季皆投超過175局以上。在近幾個賽季，他的角色逐漸轉變為視球隊需要，在先發和後援之間轉換的「萬金油」類型投手。

總計朱尼斯10季大聯盟生涯，他待過皇家、巨人、釀酒人、紅人、守護者以及新加盟的遊騎兵，生涯在大聯盟共有249場出賽紀錄，其中116場先發，總計投847局摘下9次中繼成功、2次救援成功、防禦率4.36、46勝46敗、保送率6%的成績。

朱尼斯下季將與亞歷山大（Tyler Alexander）、迪亞茲（Alexis Diaz）、馬丁（Chris Martin）以及透過規則五選秀交易取得的鮑姆勒（Carter Baumler）一同擔起遊騎兵的後援任務。