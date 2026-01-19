MLB／國民和卡瓦利喊價只差7.5萬美元 提出獨特優惠解決問題
國民隊今天用透過獨特協議，避免和27歲右投卡瓦利（Cade Cavalli）走上薪資仲裁庭，雙方以87萬美元達成共識，他在新球季再度扛起先發投手重任。
兩屆塞揚獎強投史庫柏（Tarik Skubal）向老虎隊提出年薪3200萬美元的條件，球團只願支付1900萬美元，雙方差距達1300萬美元，短期內如果無法解決，就要透過仲裁庭解決；卡瓦利和國民的訴求剛好相反，只有7萬5000美元之差是所有案件最少，國民提出特別條件後解決問題。
卡瓦利去年10場先發投出3勝1敗、防禦率4.25，生涯首擁有薪資仲裁資格，向球團要求年薪90萬美元，國民提出82萬5000美元，但合約包括明年400萬美元的選項，若不執行必須支付7500美元，雙方順利簽約。
卡瓦利本季年薪雖是86萬2500美元，若國民明年若不執行400萬美元，選擇重新談約，他的收入就是87萬美元；美國媒體SB Nation指出，卡瓦利如果保持健康，並且投球表現正常，國民明年執行這個選項理所當然。
