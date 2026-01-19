快訊

台美關稅只需二讀 江啟臣：嚴審關鍵報告扮黑臉增談判底氣

他氣2026年微軟Word「表格空白頁還刪不掉」 內行人曝10秒解決方法

蘆洲葱油餅攤商雙屍案…逆子行凶換掉血衣騎車逃 家中監視器全都錄

MLB／國民和卡瓦利喊價只差7.5萬美元 提出獨特優惠解決問題

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導

國民隊今天用透過獨特協議，避免和27歲右投卡瓦利（Cade Cavalli）走上薪資仲裁庭，雙方以87萬美元達成共識，他在新球季再度扛起先發投手重任。

兩屆塞揚獎強投史庫柏（Tarik Skubal）向老虎隊提出年薪3200萬美元的條件，球團只願支付1900萬美元，雙方差距達1300萬美元，短期內如果無法解決，就要透過仲裁庭解決；卡瓦利和國民的訴求剛好相反，只有7萬5000美元之差是所有案件最少，國民提出特別條件後解決問題。

卡瓦利去年10場先發投出3勝1敗、防禦率4.25，生涯首擁有薪資仲裁資格，向球團要求年薪90萬美元，國民提出82萬5000美元，但合約包括明年400萬美元的選項，若不執行必須支付7500美元，雙方順利簽約。

卡瓦利本季年薪雖是86萬2500美元，若國民明年若不執行400萬美元，選擇重新談約，他的收入就是87萬美元；美國媒體SB Nation指出，卡瓦利如果保持健康，並且投球表現正常，國民明年執行這個選項理所當然。

國民 薪資仲裁 塞揚獎

延伸閱讀

經典賽／就算退休也要投！克蕭加入美國隊 生涯首度參戰WBC圓夢

MLB／官網看好史庫柏合約將破紀錄 超越山本由伸等一堆強投

MLB／史庫柏與老虎薪資仲裁差距4億破紀錄 紐媒：得到他要賣半支球隊

大谷也要懼三分！雙塞揚坐陣 WBC美國4大先發輪值夠嗆

相關新聞

MLB／宣告「最後七舞」 貝茲超提前表態2032年打完引退

不是提前宣告「最後一舞」，道奇隊球星貝茲（Mookie Betts）直接宣告「最後七舞」，他表示，在2020年季中與道奇...

MLB／金河成摔傷休兵4到5個月 經典賽南韓先發游擊手換人

南韓內野手金河成一個月前才和勇士隊簽下1年2000萬美元合約，不料最近卻在南韓滑倒受傷，造成右手中指肌腱撕裂，必須休兵4...

MLB／國民和卡瓦利喊價只差7.5萬美元 提出獨特優惠解決問題

國民隊今天用透過獨特協議，避免和27歲右投卡瓦利（Cade Cavalli）走上薪資仲裁庭，雙方以87萬美元達成共識，他...

MLB／「邁向人生下一篇章」 前太空人明星終結者宣布引退

37歲的兩屆全明星終結者普雷斯利（Ryan Pressly），在稍早宣布將「高掛球鞋」的消息，結束了他為期13年的大聯盟生涯，作為太空人隊在2022年奪冠的重要功臣，他生涯累積投691.1局，交出11

MLB／塔克加盟改變道奇外野布局 傳「台灣之友」成交易籌碼

明星外野手塔克（Kyle Tucker）昨天以4年2.4億美元合約加入道奇隊，《The Athletic》知名記者羅森索（Ken Rosenthal）指出，「台灣之友」瓦德（Ryan Ward）可能因

MLB／傳藍鳥大都會競爭貝林傑！洋基開價達上限不受道奇影響

大聯盟頂級自由球員陸續做出決定，上季效力洋基隊的貝林傑（Cody Bellinger）仍在評估。傳出洋基、藍鳥和大都會隊是目前最積極爭取貝林傑的球隊。 《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heym

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。