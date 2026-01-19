MLB／宣告「最後七舞」 貝茲超提前表態2032年打完引退

不是提前宣告「最後一舞」，道奇隊球星貝茲（Mookie Betts）直接宣告「最後七舞」，他表示，在2020年季中與道奇簽下的12年合約，就是自己在大聯盟的最後合約，2032年球季打完就會退休。

現年33歲的貝茲，對於退休已有理想藍圖，近日在節目上透露，目前這份合約走完時，自己將是40歲，女兒、兒子則是分別14、10歲，「我的父母一直都陪在我的身邊，我也希望能這樣對待我的孩子。」

他也不諱言，臨近退休時刻時，感覺當然會不好受，「長久以來，都是棒球定義了我，我不可能用其他方式來取代這20、30年來走進休息室、踏上飛機，以及與這麼多人建立關係。」

貝茲生涯已經4度隨隊奪得世界大賽冠軍（3座道奇、1座紅襪），目前的合約為2020年7月所簽的12年3.65億美元，將在2032年走完合約。