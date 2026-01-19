快訊

台美關稅只需二讀 江啟臣：嚴審關鍵報告扮黑臉增談判底氣

他氣2026年微軟Word「表格空白頁還刪不掉」 內行人曝10秒解決方法

蘆洲葱油餅攤商雙屍案…逆子行凶換掉血衣騎車逃 家中監視器全都錄

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／宣告「最後七舞」 貝茲超提前表態2032年打完引退

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
貝茲提前宣告自己的退休時間。 路透社
貝茲提前宣告自己的退休時間。 路透社

不是提前宣告「最後一舞」，道奇隊球星貝茲（Mookie Betts）直接宣告「最後七舞」，他表示，在2020年季中與道奇簽下的12年合約，就是自己在大聯盟的最後合約，2032年球季打完就會退休。

現年33歲的貝茲，對於退休已有理想藍圖，近日在節目上透露，目前這份合約走完時，自己將是40歲，女兒、兒子則是分別14、10歲，「我的父母一直都陪在我的身邊，我也希望能這樣對待我的孩子。」

他也不諱言，臨近退休時刻時，感覺當然會不好受，「長久以來，都是棒球定義了我，我不可能用其他方式來取代這20、30年來走進休息室、踏上飛機，以及與這麼多人建立關係。」

貝茲生涯已經4度隨隊奪得世界大賽冠軍（3座道奇、1座紅襪），目前的合約為2020年7月所簽的12年3.65億美元，將在2032年走完合約。

貝茲 道奇 紅襪

延伸閱讀

MLB／塔克新合約破索托紀錄！道奇延遲支付總額10.8億美元

經典賽／弗里曼婉拒加拿大徵召 道奇「MVP打線」只有大谷參賽

MLB／貝茲與CP3尬籃球毫不遜色 網卻酸：不如去提升棒球水準

經典賽／3強投加入美國隊！ 道奇貝茲「怕老婆提離婚」不參戰

相關新聞

MLB／宣告「最後七舞」 貝茲超提前表態2032年打完引退

不是提前宣告「最後一舞」，道奇隊球星貝茲（Mookie Betts）直接宣告「最後七舞」，他表示，在2020年季中與道奇...

MLB／金河成摔傷休兵4到5個月 經典賽南韓先發游擊手換人

南韓內野手金河成一個月前才和勇士隊簽下1年2000萬美元合約，不料最近卻在南韓滑倒受傷，造成右手中指肌腱撕裂，必須休兵4...

MLB／「邁向人生下一篇章」 前太空人明星終結者宣布引退

37歲的兩屆全明星終結者普雷斯利（Ryan Pressly），在稍早宣布將「高掛球鞋」的消息，結束了他為期13年的大聯盟生涯，作為太空人隊在2022年奪冠的重要功臣，他生涯累積投691.1局，交出11

MLB／塔克加盟改變道奇外野布局 傳「台灣之友」成交易籌碼

明星外野手塔克（Kyle Tucker）昨天以4年2.4億美元合約加入道奇隊，《The Athletic》知名記者羅森索（Ken Rosenthal）指出，「台灣之友」瓦德（Ryan Ward）可能因

MLB／傳藍鳥大都會競爭貝林傑！洋基開價達上限不受道奇影響

大聯盟頂級自由球員陸續做出決定，上季效力洋基隊的貝林傑（Cody Bellinger）仍在評估。傳出洋基、藍鳥和大都會隊是目前最積極爭取貝林傑的球隊。 《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heym

MLB／道奇狂砸錢引發不滿？豪門四處「掠奪」 小市場無力招架

美國媒體今天報導，美國職棒紐約大都會在目標球星塔克（KyleTucker）投奔洛杉磯道奇後，以3年約新台幣40億元簽下多...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。