MLB／「邁向人生下一篇章」 前太空人全星終結者宣布引退

普雷斯利。 路透社
37歲的兩屆全明星終結者普雷斯利（Ryan Pressly），在稍早宣布將「高掛球鞋」的消息，結束了他為期13年的大聯盟生涯，作為太空人隊在2022年奪冠的重要功臣，他生涯累積投691.1局，交出111次中繼成功、117次救援成功、721次三振的優異表現。

去年普雷斯利從太空人轉戰小熊，然而表現卻與過去相比有所下滑，合計出賽44場，投41.1局，交出防禦率4.35、2勝3敗的成績單，WHIP值來到生涯新高的1.524，並在交易大限遭到小熊球團指定讓渡（DFA），現如今宣布退休。

普雷斯利在宣布退休的聲明中說道：「百感交集，但這一路走來真的精彩無比，那些情誼，從牛棚並肩作戰的兄弟，到一路提攜我的前輩，這些連結是一輩子的。我會想念牛棚裡的鬥嘴、那些在高張力時刻讓大家保持輕鬆的內梗。不過我也期待和家人邁向人生下一篇章，去追逐接下來任何冒險。」

回顧普雷斯利的大聯盟生涯，他效力過雙城、太空人、小熊，共出賽667場，投691.1局，拿下37勝39敗、防禦率3.33，111次中繼成功、117次救援成功、721次三振的紀錄；在47場季後賽出場中，共取得3勝1敗、防禦率2.78和14次救援成功。此外，在2019、2021年效力太空人期間，普雷斯利曾兩度入選全明星。

在2022年效力太空人期間，普雷斯利在季後賽11局投球中拿下6次救援成功，僅失1分非自責分。隨後太空人挺進世界大賽，在5.2局投球僅失1分為非自責分，最終幫助太空人隊以4：2擊退費城人隊，贏得隊史第二座世界大賽冠軍，普雷斯利也在該年一同入選年度第二隊。

