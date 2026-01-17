MLB／塔克加盟改變道奇外野布局 傳「台灣之友」成交易籌碼

明星外野手塔克（Kyle Tucker）昨天以4年2.4億美元合約加入道奇隊，《The Athletic》知名記者羅森索（Ken Rosenthal）指出，「台灣之友」瓦德（Ryan Ward）可能因此被交易。

羅森索撰文指出，道奇簽下塔克後，預期將留下守備能力差的「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernández），並讓他移防左外野。先前曾有傳聞赫南德茲可能成為交易人選，但道奇更可能拿外野手瓦德或右投米勒（Bobby Miller）來談交易。

現年27歲的瓦德生涯還沒登上過大聯盟，上季在太平洋岸聯盟出賽143場，累積36轟、122打點，打擊率0.290，OPS值0.937，奪下聯盟MVP，去年季後被道奇放進40人名單。

台灣球迷對瓦德不陌生，在去年12強在複賽砲轟前富邦悍將隊洋投富藍戈，幫助美國擊敗委內瑞拉，讓中華隊順利晉級冠軍戰，當時被球迷封為新台灣之友。

米勒2023年登上大聯盟，先發22場、防禦率3.76。不過近2年成績下滑，去年在小聯盟調整為後援投手，但效果不理想，上季在3A出賽35場（14場先發），90.2局投出83次三振、61次保送，防禦率5.66。