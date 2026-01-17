快訊

土地哪來？賴總統稱「國防部給的」 他轟造謠耍嘴皮：147億元買的

涉國安法？中天主播「馬德」林宸佑遭搜索收押 橋頭地檢署拒透露案情

諾貝爾獎、積體電路入題！學測自然解答看這裡 考生嘆「整頁都題目」寫不完

MLB／塔克加盟改變道奇外野布局 傳「台灣之友」成交易籌碼

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇隊「台灣之友」瓦德。 美聯社
道奇隊「台灣之友」瓦德。 美聯社

明星外野手塔克（Kyle Tucker）昨天以4年2.4億美元合約加入道奇隊，《The Athletic》知名記者羅森索（Ken Rosenthal）指出，「台灣之友」瓦德（Ryan Ward）可能因此被交易。

羅森索撰文指出，道奇簽下塔克後，預期將留下守備能力差的「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernández），並讓他移防左外野。先前曾有傳聞赫南德茲可能成為交易人選，但道奇更可能拿外野手瓦德或右投米勒（Bobby Miller）來談交易。

現年27歲的瓦德生涯還沒登上過大聯盟，上季在太平洋岸聯盟出賽143場，累積36轟、122打點，打擊率0.290，OPS值0.937，奪下聯盟MVP，去年季後被道奇放進40人名單。

台灣球迷對瓦德不陌生，在去年12強在複賽砲轟前富邦悍將隊洋投富藍戈，幫助美國擊敗委內瑞拉，讓中華隊順利晉級冠軍戰，當時被球迷封為新台灣之友。

米勒2023年登上大聯盟，先發22場、防禦率3.76。不過近2年成績下滑，去年在小聯盟調整為後援投手，但效果不理想，上季在3A出賽35場（14場先發），90.2局投出83次三振、61次保送，防禦率5.66。

道奇 赫南德茲

相關新聞

MLB／鄭宗哲二收轉隊消息 轉戰大都會續留40人名單

大都會隊同日敲定兩筆內野補強，先是傳出以3年1.26億美元簽下比切特（Bo Bichette），球團尚未證實，倒是正式宣...

MLB／傳藍鳥大都會競爭貝林傑！洋基開價達上限不受道奇影響

大聯盟頂級自由球員陸續做出決定，上季效力洋基隊的貝林傑（Cody Bellinger）仍在評估。傳出洋基、藍鳥和大都會隊是目前最積極爭取貝林傑的球隊。 《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heym

MLB／大都會搶輸塔克砸40億搶比切特 移防從沒守過的三壘

大都會隊爭取明星外野手塔克（Kyle Tucker）失利，火速翻頁轉向新目標，今天傳出以3年1.26億美元（約台幣40億...

MLB／塔克加盟改變道奇外野布局 傳「台灣之友」成交易籌碼

明星外野手塔克（Kyle Tucker）昨天以4年2.4億美元合約加入道奇隊，《The Athletic》知名記者羅森索（Ken Rosenthal）指出，「台灣之友」瓦德（Ryan Ward）可能因

MLB／道奇狂砸錢引發不滿？豪門四處「掠奪」 小市場無力招架

美國媒體今天報導，美國職棒紐約大都會在目標球星塔克（KyleTucker）投奔洛杉磯道奇後，以3年約新台幣40億元簽下多...

MLB／拒絕71億破隊史紀錄合約 紅人克魯茲：交給經紀人處理

紅人隊總管克拉爾（Nick Krall）證實，去年曾給24歲新星克魯茲（Elly De La Cruz）10年2.25億美元（約71億新台幣）延長合約，總金額打破紅人傳奇球星瓦托（Joey Votto

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。