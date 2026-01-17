MLB／傳藍鳥大都會競爭貝林傑！洋基開價達上限不受道奇影響

大聯盟頂級自由球員陸續做出決定，上季效力洋基隊的貝林傑（Cody Bellinger）仍在評估。傳出洋基、藍鳥和大都會隊是目前最積極爭取貝林傑的球隊。

《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）指出，洋基願意給貝林傑2個逃脫條款。《紐約每日新聞》資深記者梅登（Bill Madden）則提到，洋基完全不受道奇隊給塔克（Kyle Tucker）4年2.4億美元影響，仍堅持最多給貝林傑5年1.55億至1.6億美元。

大聯盟官網報導指出，洋基希望留下貝林傑，但只願開5年合約，貝林傑希望7年。大都會交易外野手尼莫（Brandon Nimmo）和麥尼爾（Jeff McNeil）後，仍持續尋找外野戰力，過去大家都見識過，只要老闆柯恩（Steve Cohen）覺得值得，就願意砸錢。

藍鳥也希望補進一名外野手，這也是他們先前高度關注塔克（Kyle Tucker）的原因。藍鳥近年培養外野手不順利，且主力外野手瓦修（Daulton Varsho）和「春天哥」史布林格（George Springer）賽季結束後都會成為自由球員。

今年季後仍有合約的外野手剩下史奈德（Davis Schneider）、路克斯（Nathan Lukes）、史卓（Myles Straw）與洛普費多（Joey Loperfido），這也讓藍鳥成為貝林傑爭奪戰的熱門球隊之一。