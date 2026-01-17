快訊

蛋撻沒停售！肯德基改版「超極酥」挨轟 小編神回覆讓網友更火大

115學測自然／題目落落長…這題填表又畫圖「CP值低」 考生哀號：再放就沒分了

增加在美生產？盧特尼克：未赴美投資 部分台韓晶片商恐遭課100%關稅

MLB／傳藍鳥大都會競爭貝林傑！洋基開價達上限不受道奇影響

聯合新聞網／ 綜合報導
貝林傑(右)。 路透
貝林傑(右)。 路透

大聯盟頂級自由球員陸續做出決定，上季效力洋基隊的貝林傑（Cody Bellinger）仍在評估。傳出洋基、藍鳥大都會隊是目前最積極爭取貝林傑的球隊。

《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）指出，洋基願意給貝林傑2個逃脫條款。《紐約每日新聞》資深記者梅登（Bill Madden）則提到，洋基完全不受道奇隊給塔克（Kyle Tucker）4年2.4億美元影響，仍堅持最多給貝林傑5年1.55億至1.6億美元。

大聯盟官網報導指出，洋基希望留下貝林傑，但只願開5年合約，貝林傑希望7年。大都會交易外野手尼莫（Brandon Nimmo）和麥尼爾（Jeff McNeil）後，仍持續尋找外野戰力，過去大家都見識過，只要老闆柯恩（Steve Cohen）覺得值得，就願意砸錢。

藍鳥也希望補進一名外野手，這也是他們先前高度關注塔克（Kyle Tucker）的原因。藍鳥近年培養外野手不順利，且主力外野手瓦修（Daulton Varsho）和「春天哥」史布林格（George Springer）賽季結束後都會成為自由球員。

今年季後仍有合約的外野手剩下史奈德（Davis Schneider）、路克斯（Nathan Lukes）、史卓（Myles Straw）與洛普費多（Joey Loperfido），這也讓藍鳥成為貝林傑爭奪戰的熱門球隊之一。

洋基 道奇 大都會 藍鳥 貝林傑

相關新聞

MLB／鄭宗哲二收轉隊消息 轉戰大都會續留40人名單

大都會隊同日敲定兩筆內野補強，先是傳出以3年1.26億美元簽下比切特（Bo Bichette），球團尚未證實，倒是正式宣...

MLB／傳藍鳥大都會競爭貝林傑！洋基開價達上限不受道奇影響

大聯盟頂級自由球員陸續做出決定，上季效力洋基隊的貝林傑（Cody Bellinger）仍在評估。傳出洋基、藍鳥和大都會隊是目前最積極爭取貝林傑的球隊。 《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heym

MLB／大都會搶輸塔克砸40億搶比切特 移防從沒守過的三壘

大都會隊爭取明星外野手塔克（Kyle Tucker）失利，火速翻頁轉向新目標，今天傳出以3年1.26億美元（約台幣40億...

MLB／道奇狂砸錢引發不滿？豪門四處「掠奪」 小市場無力招架

美國媒體今天報導，美國職棒紐約大都會在目標球星塔克（KyleTucker）投奔洛杉磯道奇後，以3年約新台幣40億元簽下多...

MLB／拒絕71億破隊史紀錄合約 紅人克魯茲：交給經紀人處理

紅人隊總管克拉爾（Nick Krall）證實，去年曾給24歲新星克魯茲（Elly De La Cruz）10年2.25億美元（約71億新台幣）延長合約，總金額打破紅人傳奇球星瓦托（Joey Votto

MLB／費城人搶比切特失敗 3年14億續留明星捕手瑞爾穆托

費城人隊今天傳出以3年4500萬美元（約14.2億新台幣）合約，搞定34歲明星捕手瑞爾穆托（J.T.Realmuto），每年都有機會拿到500萬美元激勵獎金。 大聯盟官網報導指出，費城人原本開出

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。