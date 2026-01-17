MLB／拒絕71億破隊史紀錄合約 紅人克魯茲：交給經紀人處理
紅人隊總管克拉爾（Nick Krall）證實，去年曾給24歲新星克魯茲（Elly De La Cruz）10年2.25億美元（約71億新台幣）延長合約，總金額打破紅人傳奇球星瓦托（Joey Votto）的隊史紀錄，但被克魯茲拒絕。
克拉爾接受《The Athletic》訪問時透露，「我們給克魯茲合約，讓他成為紅人隊史薪資最高球員，但他現在的想法不是這樣，我們也尊重。這是他的職業生涯，只能繼續往前，專心做好今天能做的事。」
克魯茲要到2027年才首次取得薪資仲裁資格，2029年進入自由市場。日前他在球迷活動上說，「那些事情我都交給經紀人處理。」克魯茲的經紀人是「吸血鬼」波拉斯（Scott Boras），還沒回覆《The Athletic》的詢問。
近年來許多球團都提前綁定年輕新星，例如皇家隊給游擊手惠特（Bobby Witt Jr.）11年2.88億美元合約、響尾蛇隊給卡洛爾（Corbin Carroll）8年1.11億美元合約；勇士隊亞古納（Ronald Acuña Jr.）2019年簽下8年1億美元延長合約，算是這波風潮的領頭羊。
索托（Juan Soto）則是反例，2022年傳出拒絕15年4.4億美元合約，索托最終在上個休賽季與大都會隊簽下15年7.65億美元的破紀錄合約。
