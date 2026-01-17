聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／費城人搶比切特失敗 3年14億續留明星捕手瑞爾穆托
費城人隊今天傳出以3年4500萬美元（約14.2億新台幣）合約，搞定34歲明星捕手瑞爾穆托（J.T.Realmuto），每年都有機會拿到500萬美元激勵獎金。
大聯盟官網報導指出，費城人原本開出7年2億美元爭取明星內野手比切特（Bo Bichette），卻被大都會隊以3年1.26億美元合約搶走。比切特轉戰大都會後，費城人與瑞爾穆托談判僵局瞬間打破。
瑞爾穆托曾3度入選明星賽，奪下3座銀棒獎、2座金手套，但近年打擊成績下滑，上季出賽134場，只有12轟、52打點，打擊率0.257，OPS值0.700創2015年以來新低。
儘管瑞爾穆托上季進攻表現下滑，但他仍是聯盟中防守最出色的捕手之一，同時也是大聯盟最耐戰、最穩定的捕手。自2019年加入費城人以來，他已蹲捕6699.2局，比第2名的史密斯（Will Smith）多1183.1局。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言