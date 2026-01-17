快訊

MLB／費城人搶比切特失敗 3年14億續留明星捕手瑞爾穆托

聯合新聞網／ 綜合報導
瑞爾穆托。 美聯社
費城人隊今天傳出以3年4500萬美元（約14.2億新台幣）合約，搞定34歲明星捕手瑞爾穆托（J.T.Realmuto），每年都有機會拿到500萬美元激勵獎金。

大聯盟官網報導指出，費城人原本開出7年2億美元爭取明星內野手比切特（Bo Bichette），卻被大都會隊以3年1.26億美元合約搶走。比切特轉戰大都會後，費城人與瑞爾穆托談判僵局瞬間打破。

瑞爾穆托曾3度入選明星賽，奪下3座銀棒獎、2座金手套，但近年打擊成績下滑，上季出賽134場，只有12轟、52打點，打擊率0.257，OPS值0.700創2015年以來新低。

儘管瑞爾穆托上季進攻表現下滑，但他仍是聯盟中防守最出色的捕手之一，同時也是大聯盟最耐戰、最穩定的捕手。自2019年加入費城人以來，他已蹲捕6699.2局，比第2名的史密斯（Will Smith）多1183.1局。

