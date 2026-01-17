MLB／大都會搶輸塔克砸40億搶比切特 移防從沒守過的三壘

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
比切特。 路透
大都會隊爭取明星外野手塔克（Kyle Tucker）失利，火速翻頁轉向新目標，今天傳出以3年1.26億美元（約台幣40億元）鎖定強打游擊手比切特（Bo Bichette）。

比切特過去7年效力藍鳥隊，去年繳出打擊率3成11、上壘率3成57、長打率4成83，貢獻18轟、94分打點，儘管因為膝蓋傷勢缺席例行賽最後一個月賽程，只用139場出賽就敲出181安，距離皇家隊惠特（Bobby Witt Jr.）157場比賽打下184安的安打王寶座只有3安打差距。

大都會昨天剛確定競逐塔克失敗，轉而將火力押注在比切特上，「今日美國」記者奈登賈爾（Bob Nightengale）報導，費城人隊原本已在昨天同意比切特開出的7年2億美元，深信將能簽下他，結果大都會以3年1.26億美元出手，讓這場追逐戰在最後關頭出現反轉。

大都會陣中已有明星游擊手林多（Francisco Lindor），大聯盟官網報導，比切特預計將移防三壘，而他在大聯盟、小聯盟都不曾於三壘出賽，這筆簽約除了補強內野火力的意義外，還達到成功阻止同處國聯東區的費城人補強。

藍鳥隊友小葛雷諾（Vladdy Guerrero Jr.）得知消息後表示，「與他一起奮戰這麼多年，對於他的離開當然會難過，但就像我常說的，這就是商業，你必須衡量對自己、對家人最好的決定，我祝他一切順利，雖然不再是隊友，但我們友誼會是永恆的。」

大都會 費城人

