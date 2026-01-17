聽新聞
MLB／鄭宗哲二收轉隊消息 轉戰大都會續留40人名單
大都會隊同日敲定兩筆內野補強，先是傳出以3年1.26億美元簽下比切特（Bo Bichette），球團尚未證實，倒是正式宣布從指定讓渡名單撿走台灣好手鄭宗哲，鄭宗哲在這個冬天歷經第二次轉隊，續留40人名單。
鄭宗哲去年首度站上大聯盟舞台，成為史上第18位登上大聯盟的台灣選手，期間在海盜隊共留下3場、7打席出賽，吞下3次三振，首安尚未出爐。
他在去年12月底遭到海盜DFA，由光芒隊從讓渡名單撿走，本月13日再度被放進DFA名單，這回由大都會出手，這也代表他將續留40人名單，續拚大聯盟美夢。
鄭宗哲入選世界棒球經典賽中華隊培訓名單，也隨隊參與從15日展開的集訓，對於何時返美報到，他當時表示還不知道，「每天睡醒都有一些驚喜，不知道之後會怎樣。」如今再度收到轉隊消息。
中華隊規畫已報到的旅外選手，接下來將會陸續離隊，先返母隊報到，時間近一點再回到中華隊集合。
