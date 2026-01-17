快訊

MLB／鄭宗哲二收轉隊消息 轉戰大都會續留40人名單

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
鄭宗哲今天確定由大都會隊從指定讓渡名單挑選，續留40人名單。記者劉學聖／攝影
鄭宗哲今天確定由大都會隊從指定讓渡名單挑選，續留40人名單。記者劉學聖／攝影

大都會隊同日敲定兩筆內野補強，先是傳出以3年1.26億美元簽下比切特（Bo Bichette），球團尚未證實，倒是正式宣布從指定讓渡名單撿走台灣好手鄭宗哲，鄭宗哲在這個冬天歷經第二次轉隊，續留40人名單。

鄭宗哲去年首度站上大聯盟舞台，成為史上第18位登上大聯盟的台灣選手，期間在海盜隊共留下3場、7打席出賽，吞下3次三振，首安尚未出爐。

他在去年12月底遭到海盜DFA，由光芒隊從讓渡名單撿走，本月13日再度被放進DFA名單，這回由大都會出手，這也代表他將續留40人名單，續拚大聯盟美夢。

鄭宗哲入選世界棒球經典賽中華隊培訓名單，也隨隊參與從15日展開的集訓，對於何時返美報到，他當時表示還不知道，「每天睡醒都有一些驚喜，不知道之後會怎樣。」如今再度收到轉隊消息。

中華隊規畫已報到的旅外選手，接下來將會陸續離隊，先返母隊報到，時間近一點再回到中華隊集合。

鄭宗哲 中華隊 大聯盟 經典賽 大都會

