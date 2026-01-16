MLB／塔克新合約破索托紀錄！道奇延遲支付總額10.8億美元

10屆金手套得主亞瑞納多（Nolan Arenado）昨天從紅雀被交易至響尾蛇，他今天受訪表示，自己過去近年表現並不理想，有些事未如他所願發展，不過他仍期待能幫助這支2023年世界大賽亞軍重返季後賽，

2026-01-15 17:24