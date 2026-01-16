MLB／塔克新合約破索托紀錄！道奇延遲支付總額10.8億美元
明星外野手塔克（Kyle Tucker）以4年2.4億美元合約加入道奇，據ESPN報導，其中3000萬美元為延遲支付，這讓塔克現值平均年薪（佔薪資空間）達5710萬美元，超越大都會隊索托（Juan Soto）的5100萬美元紀錄。
大谷翔平的10年7億美元合約延遲支付比例達97%，現值平均年薪約4600萬美元。因此塔克現值平均年薪超越索托和大谷翔平，成為史上第一。
由於道奇2026年預計超過MLB最高級距豪華稅門檻，觸發平均110%稅率計算，塔克的合約加上奢侈稅，讓道奇每年要支付約1.2億美元。
道奇目前陣容有大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）和史奈爾（Blake Snell）等眾多球星，許多合約有延遲付款，根據《Sportsnet Stats》統計，道奇延遲支付總金額高達10.8億美元。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言