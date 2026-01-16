MLB／塔克新合約破索托紀錄！道奇延遲支付總額10.8億美元

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
明星外野手塔克。 路透
明星外野手塔克（Kyle Tucker）以4年2.4億美元合約加入道奇，據ESPN報導，其中3000萬美元為延遲支付，這讓塔克現值平均年薪（佔薪資空間）達5710萬美元，超越大都會隊索托（Juan Soto）的5100萬美元紀錄。

大谷翔平的10年7億美元合約延遲支付比例達97%，現值平均年薪約4600萬美元。因此塔克現值平均年薪超越索托和大谷翔平，成為史上第一。

由於道奇2026年預計超過MLB最高級距豪華稅門檻，觸發平均110%稅率計算，塔克的合約加上奢侈稅，讓道奇每年要支付約1.2億美元。

道奇目前陣容有大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）和史奈爾（Blake Snell）等眾多球星，許多合約有延遲付款，根據《Sportsnet Stats》統計，道奇延遲支付總金額高達10.8億美元。

