MLB／塔克均薪史上第2僅次大谷！大都會短約、藍鳥長約搶輸道奇

聯合新聞網／ 綜合報導
明星外野手塔克加入道奇。 美聯社
明星外野手塔克加入道奇。 美聯社

道奇隊今天確定以4年2.4億美元合約，簽下明星外野手塔克（Kyle Tucker），合約包含第2和第3年逃脫條款，塔克平均年薪6000萬美元是大聯盟史上第2高，僅次大谷翔平的7000萬美元。

塔克是今年自由市場上最頂級球員，大都會與藍鳥隊都追求過他，大都會提出年份較短、年薪約5000萬美元的報價，藍鳥則開出長約。

健康的塔克是大聯盟最強的左打者之一，但過去2年飽受傷勢困擾，包含右手骨折與小腿拉傷，傷勢影響他去年下半季的表現。塔克上半季打擊率0.280、17轟；6月傷癒歸隊後明顯下滑，7月打擊率0.218、8月0.244，整季出賽136場，只有22轟、73打點，季後賽主要擔任指定打擊。

ESPN報導指出，這次手部骨折傷勢可能影響他原本獨特的揮棒機制，滾地球比例明顯偏高。守備方面，塔克2025年表現略遜以往，不過他曾拿下金手套獎，外野防守依然可靠。此外，過去5季平均盜壘超過20次，即使去年季末腿傷，仍有25次盜壘。

道奇 大谷翔平

