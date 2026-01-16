MLB／宇宙道奇太扯了！4年2.4億美元簽下明星外野手塔克

宇宙道奇補強沒有極限，今天確定以4年2.4億美元（約新台幣75.8億）天價合約，簽下今年自由市場最大咖球員塔克（Kyle Tucker），再次震撼聯盟。

儘管塔克今年遭遇傷病，但整季出賽136場，仍繳出22轟、73打點、25次盜壘成功，打擊率0.266，OPS值0.841的明星級數據。塔克生涯有4次全明星，1座金手套，2座銀棒獎。

道奇去年野手陣容唯一的缺點是外野，29歲的塔克完美補足空缺，據ESPN報導，第2和第3年有逃脫條款。