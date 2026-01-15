聽新聞
MLB／為賈吉「背景裝飾」抱不平 紐媒痛批凱許曼「為2030年重建」
洋基隊迎接新球季，再度挑戰隊史第28座世界大賽冠軍，紐約媒體Empire Sports Media指出，大家正在見證「法官」賈吉（Aaron Judge）創造史上頂尖的個人顛峰之作，但洋基高層似乎滿足於將其視為「背景裝飾」，總經理凱許曼（Brian Cashman）的態度就像「為2030年重建的球隊」。
洋基2009年奪下隊史第27冠，接下來16年雖有12年晉級季後賽，不過只在前年闖進世界大賽，打到第5場不敵道奇隊；賈吉生涯10年打擊率2成94、全壘打368支、打點830分，拿過3次美聯MVP，卻從來不知封王滋味。
ESM痛批洋基陣容補強不足，策略已經從「沒有奪冠就算失敗」變成「先打進季後賽再看結果如何」，這種理念對本季將滿34歲的賈吉是極大諷刺，每個球季因為先發投手群深度不夠，或是打線失調而提前結束，大家都會錯過他輝煌的一年。
ESM指出，道奇、藍鳥這些爭冠球隊積極引進超級巨星，強化他們的顛峰期，洋基卻按兵不動，害怕繳納豪華稅，眼睜睜看著隊上球員消耗最美好的時光，賈吉的顛峰期不會永遠持續。
洋基最近8個完整球季（不計2020年縮水球季）有7個拚出90勝以上，全部打進季後賽；ESM分析，洋基擁有足夠實力贏得90勝，搶到季後賽門票，一直深陷「差不多就行」的陷阱，賈吉值得擁有一支與他實力相配，而非靠他60轟才能確保外卡的球隊，凱許曼再不醒悟，歷史不會記住他節省多少預算，而是他未能打造傳奇。
