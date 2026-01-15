快訊

確定了？劉世芳今「電話告知」蔣萬安 新任警察局長是「他」

台積電赴美再蓋五座廠換關稅調降？經濟部：沒聽說這件事

MLB／亞瑞納多被送往響尾蛇吐心聲 認過去幾年未如所願

聯合新聞網／ 綜合報導
亞瑞納多從紅雀轉戰響尾蛇。 美聯社
亞瑞納多從紅雀轉戰響尾蛇。 美聯社

10屆金手套得主亞瑞納多（Nolan Arenado）昨天從紅雀被交易至響尾蛇，他今天受訪表示，自己過去近年表現並不理想，有些事未如他所願發展，不過他仍期待能幫助這支2023年世界大賽亞軍重返季後賽，並突破自己過往面臨的季後賽困境。

紅雀昨天送出亞瑞納多，向響尾蛇換來投手馬丁尼茲（Jack Martinez），另外提供3100萬美元來支付亞瑞納多未來2年4200萬美元合約部分薪資，談起這筆交易，亞瑞納多說：「有點震驚，沒想到真的走到這一步，但球隊需要重建，要讓年輕人上場，我反而有點擋在那條路上。」

上季亞瑞納多繳出生涯最差成績，整季僅揮出12轟，打擊率2成37、OPS.666，但他有信心能在今年球季反彈，也已經把打擊影片寄給幾位響尾蛇教練，希望為春訓提前準備，他說：「這幾年遇到不少問題，許多事未如我所願，但我仍試著做出調整，相信未來會得到回報。」

響尾蛇曾在2023年闖進世界大賽，不過去年僅繳出80勝82敗的失望戰績，亞瑞納多希望能帶領球隊再次打進季後賽，他生涯在季後賽累積33個打數僅揮出5支安打，打擊率1成25並不理想，他說：「我仍然想打季後賽，我知道我的數據並不好看，沒有打出符合預期的表現，我想要得到再一次機會。」

MLB 響尾蛇 亞瑞納多 紅雀

相關新聞

MLB／亞瑞納多被送往響尾蛇吐心聲 認過去幾年未如所願

10屆金手套得主亞瑞納多（Nolan Arenado）昨天從紅雀被交易至響尾蛇，他今天受訪表示，自己過去近年表現並不理想，有些事未如他所願發展，不過他仍期待能幫助這支2023年世界大賽亞軍重返季後賽，

MLB／為賈吉「背景裝飾」抱不平 紐媒痛批凱許曼「為2030年重建」

洋基隊迎接新球季，再度挑戰隊史第28座世界大賽冠軍，紐約媒體Empire Sports Media指出，大家正在見證「法...

MLB／官網看好史庫柏合約將破紀錄 超越山本由伸等一堆強投

老虎隊王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）和球團談約陷入僵局，可能走上薪資仲裁庭，大聯盟官網引述圈內人士的看法，老...

MLB／說溜嘴？藍鳥史卓發塔克球衣引熱議 美媒曝報價10年大約

藍鳥外野手史卓（Myles Straw）今天凌晨在IG發布一則限時動態，圖中是一件塔克（Kyle Tucker）的深藍色30號球衣，上面親筆寫著「給邁爾斯，你是最棒的，永遠的兄弟（To Myles,

MLB／大谷翔平場外收入破32億全球第一 美媒：棒球界喬丹

美國運動商業媒體報導，棒球明星大谷翔平年度代言收入達1億美元（約新台幣32億元），若僅計場外收入，為全球運動界第一，洛杉...

MLB／林維恩模板是道奇塞揚史奈爾！運動家高層看好今年成為百大新秀

運動家隊阿諾德（Jamie Arnold）與賈普（Gage Jump）都被《MLB Pipeline》評為大聯盟前10左投新秀。運動家官網記者加列戈斯（Martin Gallegos）撰寫專文點名台灣

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。