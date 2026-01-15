MLB／亞瑞納多被送往響尾蛇吐心聲 認過去幾年未如所願
10屆金手套得主亞瑞納多（Nolan Arenado）昨天從紅雀被交易至響尾蛇，他今天受訪表示，自己過去近年表現並不理想，有些事未如他所願發展，不過他仍期待能幫助這支2023年世界大賽亞軍重返季後賽，並突破自己過往面臨的季後賽困境。
紅雀昨天送出亞瑞納多，向響尾蛇換來投手馬丁尼茲（Jack Martinez），另外提供3100萬美元來支付亞瑞納多未來2年4200萬美元合約部分薪資，談起這筆交易，亞瑞納多說：「有點震驚，沒想到真的走到這一步，但球隊需要重建，要讓年輕人上場，我反而有點擋在那條路上。」
上季亞瑞納多繳出生涯最差成績，整季僅揮出12轟，打擊率2成37、OPS.666，但他有信心能在今年球季反彈，也已經把打擊影片寄給幾位響尾蛇教練，希望為春訓提前準備，他說：「這幾年遇到不少問題，許多事未如我所願，但我仍試著做出調整，相信未來會得到回報。」
響尾蛇曾在2023年闖進世界大賽，不過去年僅繳出80勝82敗的失望戰績，亞瑞納多希望能帶領球隊再次打進季後賽，他生涯在季後賽累積33個打數僅揮出5支安打，打擊率1成25並不理想，他說：「我仍然想打季後賽，我知道我的數據並不好看，沒有打出符合預期的表現，我想要得到再一次機會。」
