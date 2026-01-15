快訊

花蓮原民警察上山打獵走火誤擊如廁友人！失血過多身亡

凶宅能買嗎？命理師解惑：把握「兩原則」可以撿便宜

好到破表！台積電去年第四季EPS達19.5元優於預期、毛利率為62.3%

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／官網看好史庫柏合約將破紀錄 超越山本由伸等一堆強投

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
不少人預測兩屆塞揚得主史庫柏將是史上最大合約的投手。 路透
不少人預測兩屆塞揚得主史庫柏將是史上最大合約的投手。 路透

老虎隊王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）和球團談約陷入僵局，可能走上薪資仲裁庭，大聯盟官網引述圈內人士的看法，老虎目前交易史庫柏的可能性不高，一位國聯球團高層說：「任何球隊都會希望他先完成薪資仲裁程序，看看薪水是多少，然後再進行交易。」

史庫柏前年成為美聯投手三冠王，去年再獲防禦率王，而且連續兩年奪下塞揚獎，新球季向老虎要求年薪3200萬美元、球團提出1900萬美元，雙方存在巨大差距，如果一直無法達成共識，將在1月27日到2月14日這段期間召開仲裁庭。

官網指出，老虎能控制史庫柏的時間只剩今年球季，這位29歲強投季後成為自由球員，不少人預測他將將是史上最大合約的投手，目前紀錄保持人是道奇隊山本由伸，12年合約總值3億2500萬美元。

過去只有3名投手平均年薪超過4000萬美元，薛則（Max Scherzer）、韋蘭德（Justin Verlander）4333萬3333美元並列最高，惠勒（Zack Wheeler）4200萬美元排名第3，山本則是2708萬3333美元。

洋基隊強投柯爾（Gerrit Cole）的合約總值雖落後山本100萬美元，但9年合約平均年薪3600萬美元，單看合約長度超過5年的投手，這個身價是史上最高，官網預測史庫柏很可能打破這項紀錄。

官網指出，史庫柏的經紀人波拉斯（Scott Boras）很少在明星客戶即將成為自由球員時，為他爭取巨額續約條件，圈內普遍認為老虎開季會留下這位王牌投手，並在例行賽期間重新評估情況。

老虎高層的選擇包括讓史庫柏待滿整季，等待自由球員市場開啟，向他提供合格報價後，被其他球隊簽走，可獲選秀補償；若在季前就進行交易，新球隊可在季後向史庫柏提供合格報價，如果他又轉隊，老虎也可獲得選秀補償。

官網分析，老虎若在季中失去競爭力，決定交易史庫柏，或許是明智的選擇，這樣可以換回一群潛力新秀或具備大聯盟實力的球員，而不是只獲得選秀補償。

史庫柏 老虎 選秀

延伸閱讀

MLB／不只會投球還是天才釣手！山本由伸悠哉發文曬釣魚照

MLB／史庫柏與老虎薪資仲裁差距4億破紀錄 紐媒：得到他要賣半支球隊

MLB／山本由伸季後賽神級演出 美媒預測新賽季成績卻更保守

MLB／否認是日籍三本柱大哥 大谷翔平：那兩個人沒把我當一回事

相關新聞

MLB／林維恩模板是道奇塞揚史奈爾！運動家高層看好今年成為百大新秀

運動家隊阿諾德（Jamie Arnold）與賈普（Gage Jump）都被《MLB Pipeline》評為大聯盟前10左投新秀。運動家官網記者加列戈斯（Martin Gallegos）撰寫專文點名台灣

MLB／官網看好史庫柏合約將破紀錄 超越山本由伸等一堆強投

老虎隊王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）和球團談約陷入僵局，可能走上薪資仲裁庭，大聯盟官網引述圈內人士的看法，老...

MLB／說溜嘴？藍鳥史卓發塔克球衣引熱議 美媒曝報價10年大約

藍鳥外野手史卓（Myles Straw）今天凌晨在IG發布一則限時動態，圖中是一件塔克（Kyle Tucker）的深藍色30號球衣，上面親筆寫著「給邁爾斯，你是最棒的，永遠的兄弟（To Myles,

MLB／大谷翔平場外收入破32億全球第一 美媒：棒球界喬丹

美國運動商業媒體報導，棒球明星大谷翔平年度代言收入達1億美元（約新台幣32億元），若僅計場外收入，為全球運動界第一，洛杉...

MLB／隊史最佳先發投手群秘訣 道奇官網點名日本三本柱有看頭

道奇隊迎接新球季，最大目標是成為本世紀首支完成世界大賽3連霸的球隊，官網列出今年先發投手群可能成為隊史最佳陣容的秘訣，山...

MLB／紅襪終於在FA市場出手 5年1.3億美元簽定左投蘇亞雷斯

紅襪隊最近爭奪明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）失利，今天終於在自由球員（FA）市場出手，挖角30歲左投蘇亞...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。