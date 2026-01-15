MLB／說溜嘴？藍鳥史卓發塔克球衣引熱議 美媒曝報價10年大約

藍鳥外野手史卓（Myles Straw）今天凌晨在IG發布一則限時動態，圖中是一件塔克（Kyle Tucker）的深藍色30號球衣，上面親筆寫著「給邁爾斯，你是最棒的，永遠的兄弟（To Myles, You're the best, Forever a brother.）」儘管史卓馬上將其刪除，但仍讓塔克是否將加盟藍鳥成為焦點。

史卓與塔克曾一同效力太空人，兩人關係友好，史卓不斷積極遊說塔克加入藍鳥，甚至開玩笑說可以幫忙照顧他的孩子，儘管這則限時動態已被刪除，但仍遭網友瘋狂轉傳，更有人懷疑道：「史卓是不是先知道了什麼？」

塔克在自由市場吸引多隊網羅，除藍鳥外，道奇和大都會也是潛在競爭者，《ESPN》資深記者帕桑（Jeff Passan）指出，藍鳥目前是唯一一支，願意把合約年限拉長到十年的球隊。隨著史卓的限時動態曝光，外界對於塔克可能落腳多倫多的猜測再度升溫。