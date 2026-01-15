快訊

經典賽／中華隊開訓31位球員報到 陳傑憲再當隊長、3單位送加菜金

陳亭妃初選力壓林俊憲 將代表民進黨參選2026台南市長

陳素芬任海科館長進用大姑當臨時人員…懲戒法院審理中 檢今聲押禁見

MLB／林維恩模板是道奇塞揚史奈爾！運動家高層看好今年成為百大新秀

聯合新聞網／ 綜合報導
林維恩。聯合報系資料照
林維恩。聯合報系資料照

運動家隊阿諾德（Jamie Arnold）與賈普（Gage Jump）都被《MLB Pipeline》評為大聯盟前10左投新秀。運動家官網記者加列戈斯（Martin Gallegos）撰寫專文點名台灣20歲左投林維恩，將加入這個行列。

林維恩2025年完成職業生涯初登板，整個賽季橫跨1A、高階1A和2A，合計投87局，送出117次三振、22次保送，防禦率3.72。

報導提到，林維恩表現大幅超出球團對他的期待，原本只希望他1A站穩腳步就好，雖不像阿諾德和賈普有MLB百大新秀光環，但運動家總經理助理兼球員發展總監歐文斯（Billy Owens）直言，「等到各大新秀榜單出爐時，我完全可以想像他會成為球隊公認的前5大新秀，我甚至認為，到了4月1日他會是大聯盟百大新秀。」

從數據來看很難反駁林維恩具備百大新秀實力，去年11月才剛滿20歲，生涯第一個職業賽季，這位189公分的左投展現出扎實的4種球路：速球、變速球、曲球和滑球，同時也在嘗試把指叉球當作第5種武器。

雖三振數亮眼，但林維恩不是純靠球速壓制打者的投手，速球最快可達96英里，平時大多落在91到92英里之間，真正讓他成功的關鍵是速球的控球能力，幾乎可以隨心所欲把球投進好球帶，這讓其他球路更有威脅，特別是出手速度差很多、能大量製造揮空的變速球。

2026年對林維恩來說是重要的一年，預計代表中華隊參加經典賽，之後從2A開季，他必須證明自己的球威能在更高層級打者面前奏效，同時也要適應更大投球負擔。歐文斯對林維恩未來相當看好，給他的模板是道奇隊2屆塞揚獎左投史奈爾（Blake Snell）。

歐文斯表示，「我給他的模板是年輕版的史奈爾。我都叫他台灣史奈爾怪（Taiwanese Snellzilla）。他是頂級左投新秀，有力量、轉速、手感、控球、有趣的個性和自信。」

大多數新秀網站預估林維恩會2027或2028年登上大聯盟，但歐文斯大膽預測時間會更早，「我甚至可以想像，他21歲生日前就完成大聯盟初登板，就在今年。」

林維恩 運動家 大聯盟 MLB 小聯盟

相關新聞

MLB／林維恩模板是道奇塞揚史奈爾！運動家高層看好今年成為百大新秀

運動家隊阿諾德（Jamie Arnold）與賈普（Gage Jump）都被《MLB Pipeline》評為大聯盟前10左投新秀。運動家官網記者加列戈斯（Martin Gallegos）撰寫專文點名台灣

MLB／紅襪終於在FA市場出手 5年1.3億美元簽定左投蘇亞雷斯

紅襪隊最近爭奪明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）失利，今天終於在自由球員（FA）市場出手，挖角30歲左投蘇亞...

MLB／隊史最佳先發投手群秘訣 道奇官網點名日本三本柱有看頭

道奇隊迎接新球季，最大目標是成為本世紀首支完成世界大賽3連霸的球隊，官網列出今年先發投手群可能成為隊史最佳陣容的秘訣，山...

MLB／藍鳥針對道奇打造「東方帝國」 提前鎖定日職兩大名將

藍鳥在世界大賽不敵道奇後大肆補強，除大撒幣網羅自由球員，也以4年6000萬美元簽下日本強打岡本和真，且藍鳥的野心不僅於此，據了解已針對日本火腿王牌伊藤大海和阪神內野手佐藤輝明進行「水面下調查」，持續朝

MLB／上季出局貢獻值大聯盟最差 大都會索托目標強化守備

大都會球星索托（Juan Soto）被譽為大聯盟最頂尖打者之一，不過防守能力則略顯平庸，儘管大都會更加看中他的攻擊表現，但索托先前在訪問中表示，自己仍希望能提升防守端表現。 索托談到自己正為20

MLB／大都會全力競逐塔克 一年5000萬美元與複數年約任君挑選

明星外野手塔克（Kyle Tucker）爭奪戰接近尾聲，根據大聯盟官網報導，大都會已向塔克提出一份一年5000萬美元的短年限「枕頭合約」，希望將這位自由市場最大咖球星延攬入隊。 大都會另外還

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。