MLB／林維恩模板是道奇塞揚史奈爾！運動家高層看好今年成為百大新秀

運動家隊阿諾德（Jamie Arnold）與賈普（Gage Jump）都被《MLB Pipeline》評為大聯盟前10左投新秀。運動家官網記者加列戈斯（Martin Gallegos）撰寫專文點名台灣20歲左投林維恩，將加入這個行列。

林維恩2025年完成職業生涯初登板，整個賽季橫跨1A、高階1A和2A，合計投87局，送出117次三振、22次保送，防禦率3.72。

報導提到，林維恩表現大幅超出球團對他的期待，原本只希望他1A站穩腳步就好，雖不像阿諾德和賈普有MLB百大新秀光環，但運動家總經理助理兼球員發展總監歐文斯（Billy Owens）直言，「等到各大新秀榜單出爐時，我完全可以想像他會成為球隊公認的前5大新秀，我甚至認為，到了4月1日他會是大聯盟百大新秀。」

從數據來看很難反駁林維恩具備百大新秀實力，去年11月才剛滿20歲，生涯第一個職業賽季，這位189公分的左投展現出扎實的4種球路：速球、變速球、曲球和滑球，同時也在嘗試把指叉球當作第5種武器。

雖三振數亮眼，但林維恩不是純靠球速壓制打者的投手，速球最快可達96英里，平時大多落在91到92英里之間，真正讓他成功的關鍵是速球的控球能力，幾乎可以隨心所欲把球投進好球帶，這讓其他球路更有威脅，特別是出手速度差很多、能大量製造揮空的變速球。

2026年對林維恩來說是重要的一年，預計代表中華隊參加經典賽，之後從2A開季，他必須證明自己的球威能在更高層級打者面前奏效，同時也要適應更大投球負擔。歐文斯對林維恩未來相當看好，給他的模板是道奇隊2屆塞揚獎左投史奈爾（Blake Snell）。

歐文斯表示，「我給他的模板是年輕版的史奈爾。我都叫他台灣史奈爾怪（Taiwanese Snellzilla）。他是頂級左投新秀，有力量、轉速、手感、控球、有趣的個性和自信。」

大多數新秀網站預估林維恩會2027或2028年登上大聯盟，但歐文斯大膽預測時間會更早，「我甚至可以想像，他21歲生日前就完成大聯盟初登板，就在今年。」