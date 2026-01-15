MLB／隊史最佳先發投手群秘訣 道奇官網點名日本三本柱有看頭

道奇隊迎接新球季，最大目標是成為本世紀首支完成世界大賽3連霸的球隊，官網列出今年先發投手群可能成為隊史最佳陣容的秘訣，山本由伸傑出的投球能力、大谷翔平可望整季二刀流、佐佐木朗希重返先發任務都是重點。

山本去年30場先發投出12勝8敗、防禦率2.49、奪三振201次，國聯塞揚獎票選排名第3，季後賽奪下5勝成為道奇封王大功臣；官網提到道奇去年先發投手輪值頻繁變動，動用17人在大聯盟並列第三多，山本始終保持穩定，以27歲之齡邁入新球季，期待他仍會有偉大成就。

大谷翔平2022年在天使隊登板先發28場，投出15勝9敗、防禦率2.33，也是生涯8年唯一達到規定局數、符合防禦率排行榜的球季；官網指出，大谷完成生涯第2次手肘大手術康復後，教練團去年對他謹慎調整，例行賽接近尾聲時，開始逐漸放寬限制，投出更長局數，這次休賽季狀態良好，預定在新球季全面復出。

佐佐木朗希去年以頭號新人的身分進入大聯盟，季中因肩傷休兵4個多月，復出後成為後援投手表現出色；官網提到，這位24歲投手將在本季重返先發輪值，毫無疑問將是任何球隊中最有天賦的第5號投手，道奇去年以6人輪值陣容結束球季，可能會延續到今年，西恩（Emmet Sheehan）可能會成為第6號投手。