政院證實 鄭麗君、楊珍妮赴美第六輪關稅實體磋商 會後宣布共識內容

救不了委、伊鐵桿盟友 中國全球強權實力受考驗

台灣鯛銷美大減30% 嘉南產區「價崩砍半」爆發滯銷危機

MLB／紅襪終於在FA市場出手 5年1.3億美元簽定左投蘇亞雷斯

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
30歲左投蘇亞雷斯離開費城人，轉戰紅襪。 美聯社
30歲左投蘇亞雷斯離開費城人，轉戰紅襪。 美聯社

紅襪隊最近爭奪明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）失利，今天終於在自由球員（FA）市場出手，挖角30歲左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez），簽下5年1億3000萬美元合約。

蘇亞雷斯過去8年效力費城人隊，生涯出賽187場，其中119場先發，戰績53勝37敗7中繼4救援、防禦率3.38，前年和去年都是12勝8敗，締造個人單季最多勝紀錄，最近5年平均防禦率3.25。

他改披紅襪球衣後，將加入克羅謝（Garrett Crochet）、格雷（Sonny Gray）、貝約（Brayan Bello）、歐威多（Johan Oviedo）的行列，共組先發投手群。

布萊格曼日前和小熊隊簽下5年1億7500萬美合約，紅襪輸掉這場爭奪戰，主因是不願提供不可交易條款，今天簽定蘇亞雷斯，成為本季首位簽下的大聯盟自由球員。

MLB／藍鳥針對道奇打造「東方帝國」 提前鎖定日職兩大名將

藍鳥在世界大賽不敵道奇後大肆補強，除大撒幣網羅自由球員，也以4年6000萬美元簽下日本強打岡本和真，且藍鳥的野心不僅於此，據了解已針對日本火腿王牌伊藤大海和阪神內野手佐藤輝明進行「水面下調查」，持續朝

MLB／上季出局貢獻值大聯盟最差 大都會索托目標強化守備

大都會球星索托（Juan Soto）被譽為大聯盟最頂尖打者之一，不過防守能力則略顯平庸，儘管大都會更加看中他的攻擊表現，但索托先前在訪問中表示，自己仍希望能提升防守端表現。 索托談到自己正為20

MLB／大都會全力競逐塔克 一年5000萬美元與複數年約任君挑選

明星外野手塔克（Kyle Tucker）爭奪戰接近尾聲，根據大聯盟官網報導，大都會已向塔克提出一份一年5000萬美元的短年限「枕頭合約」，希望將這位自由市場最大咖球星延攬入隊。 大都會另外還

MLB／紅雀出清亞瑞納多還需貼錢 響尾蛇用新秀投手單換就到手

響尾蛇已和紅雀達成交易協議，響尾蛇補進十屆金手套得主亞瑞納多（Nolan Arenado），紅雀則獲得2025年第八輪新秀投手馬丁尼茲（Jack Martinez），並替響尾蛇負擔部分亞瑞納多的未來薪

MLB／洋基終於補強了！與馬林魚4換1得到先發左投韋瑟斯

洋基隊今天與馬林魚隊達成4換1交易，得到26歲先發左投韋瑟斯（Ryan Weathers）。值得一提的是，韋瑟斯的父親老韋瑟斯（David Weathers）也效力過洋基，成為史上第5隊效力過洋基的父

