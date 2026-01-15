MLB／紅襪終於在FA市場出手 5年1.3億美元簽定左投蘇亞雷斯
紅襪隊最近爭奪明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）失利，今天終於在自由球員（FA）市場出手，挖角30歲左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez），簽下5年1億3000萬美元合約。
蘇亞雷斯過去8年效力費城人隊，生涯出賽187場，其中119場先發，戰績53勝37敗7中繼4救援、防禦率3.38，前年和去年都是12勝8敗，締造個人單季最多勝紀錄，最近5年平均防禦率3.25。
他改披紅襪球衣後，將加入克羅謝（Garrett Crochet）、格雷（Sonny Gray）、貝約（Brayan Bello）、歐威多（Johan Oviedo）的行列，共組先發投手群。
布萊格曼日前和小熊隊簽下5年1億7500萬美合約，紅襪輸掉這場爭奪戰，主因是不願提供不可交易條款，今天簽定蘇亞雷斯，成為本季首位簽下的大聯盟自由球員。
