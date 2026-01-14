MLB／上季出局貢獻值大聯盟最差 大都會索托目標強化守備

大都會球星索托（Juan Soto）被譽為大聯盟最頂尖打者之一，不過防守能力則略顯平庸，儘管大都會更加看中他的攻擊表現，但索托先前在訪問中表示，自己仍希望能提升防守端表現。

索托談到自己正為2026年賽季努力加強外野防守，他說：「防守將成為我未來幾年成長的重要基石，一名真正的棒球員就是會持續進步，展現出新東西。」

去年球季索托的出局貢獻值（OAA）為-12，與卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）和阿戴爾（Jo Adell）並列大聯盟防守最差的外野手。這種等級的外野手要成長為平均水準防守者具極高難度，近期僅羅沙里歐（Eddie Rosario）與賈西亞（Adolis Garcia）曾從OAA負雙位數反彈至正數，過往成功案例屈指可數。

索托生涯累積OAA高達-41，最差成績為2022年的-17，不過他在2021年效力國民期間曾繳出OAA+1的最佳表現，2019與2024兩季也擁有接近聯盟平均的防守成績，27歲的索托仍有機會提升防守能力，若他能持續繳出平均水準的防守表現，對大都會來說便是莫大的幫助。