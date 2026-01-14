快訊

115學測整理包／倒數衝刺！注意考場帶「尺」新規定 必考重點一次看

2026年首發全球最強護照排名！台灣名次揭曉 日韓打成平手

婚姻協商未落幕！范姜彥豐遭爆「愛玩德州撲克」 輸贏萬元起跳

MLB／上季出局貢獻值大聯盟最差 大都會索托目標強化守備

聯合新聞網／ 綜合報導
大都會球星索托。 路透社
大都會球星索托。 路透社

大都會球星索托（Juan Soto）被譽為大聯盟最頂尖打者之一，不過防守能力則略顯平庸，儘管大都會更加看中他的攻擊表現，但索托先前在訪問中表示，自己仍希望能提升防守端表現。

索托談到自己正為2026年賽季努力加強外野防守，他說：「防守將成為我未來幾年成長的重要基石，一名真正的棒球員就是會持續進步，展現出新東西。」

去年球季索托的出局貢獻值（OAA）為-12，與卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）和阿戴爾（Jo Adell）並列大聯盟防守最差的外野手。這種等級的外野手要成長為平均水準防守者具極高難度，近期僅羅沙里歐（Eddie Rosario）與賈西亞（Adolis Garcia）曾從OAA負雙位數反彈至正數，過往成功案例屈指可數。

索托生涯累積OAA高達-41，最差成績為2022年的-17，不過他在2021年效力國民期間曾繳出OAA+1的最佳表現，2019與2024兩季也擁有接近聯盟平均的防守成績，27歲的索托仍有機會提升防守能力，若他能持續繳出平均水準的防守表現，對大都會來說便是莫大的幫助。

MLB 大都會 Juan Soto

相關新聞

MLB／洋基終於補強了！與馬林魚4換1得到先發左投韋瑟斯

洋基隊今天與馬林魚隊達成4換1交易，得到26歲先發左投韋瑟斯（Ryan Weathers）。值得一提的是，韋瑟斯的父親老韋瑟斯（David Weathers）也效力過洋基，成為史上第5隊效力過洋基的父

MLB／紅雀出清亞瑞納多還需貼錢 響尾蛇用新秀投手單換就到手

響尾蛇已和紅雀達成交易協議，響尾蛇補進十屆金手套得主亞瑞納多（Nolan Arenado），紅雀則獲得2025年第八輪新秀投手馬丁尼茲（Jack Martinez），並替響尾蛇負擔部分亞瑞納多的未來薪

MLB／上季出局貢獻值大聯盟最差 大都會索托目標強化守備

大都會球星索托（Juan Soto）被譽為大聯盟最頂尖打者之一，不過防守能力則略顯平庸，儘管大都會更加看中他的攻擊表現，但索托先前在訪問中表示，自己仍希望能提升防守端表現。 索托談到自己正為20

MLB／大都會全力競逐塔克 一年5000萬美元與複數年約任君挑選

明星外野手塔克（Kyle Tucker）爭奪戰接近尾聲，根據大聯盟官網報導，大都會已向塔克提出一份一年5000萬美元的短年限「枕頭合約」，希望將這位自由市場最大咖球星延攬入隊。 大都會另外還

MLB／洋基、貝林傑談約陷僵局 美媒曝卡在合約「年限」

紐約洋基隊休賽季補強動向逐漸浮上檯面，前國聯年度最有價值球員、強打外野手貝林傑（Cody Bellinger）的去向依舊是市場關注焦點。儘管雙方近期仍保持聯繫，但合約年限的歧見，讓談判暫時卡在原地。

MLB／轉隊光芒5天又遭DFA 鄭宗哲再度陷入動向不明狀態

美國時間1月7日才剛確定轉戰光芒隊，台灣野手鄭宗哲僅僅5天再度被放進指定讓渡（DFA）名單，又陷入下一步動向不明的狀態，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。