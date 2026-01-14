快訊

115學測整理包／倒數衝刺！注意考場帶「尺」新規定 必考重點一次看

2026年首發全球最強護照排名！台灣名次揭曉 日韓打成平手

婚姻協商未落幕！范姜彥豐遭爆「愛玩德州撲克」 輸贏萬元起跳

MLB／大都會全力競逐塔克 一年5000萬美元與複數年約任君挑選

聯合新聞網／ 綜合報導
大都會希望網羅明星外野手塔克。 美聯社
大都會希望網羅明星外野手塔克。 美聯社

明星外野手塔克（Kyle Tucker）爭奪戰接近尾聲，根據大聯盟官網報導，大都會已向塔克提出一份一年5000萬美元的短年限「枕頭合約」，希望將這位自由市場最大咖球星延攬入隊。

大都會另外還提出3年1.2億至1.4億美元（約新台幣44億）的複數年合約給塔克選擇，競爭對手還有道奇與藍鳥，兩隊皆曾和他進行會談，藍鳥更已向塔克提出長約報價，三支球隊的外野戰力皆有補強需求，《The Athletic》記者薩蒙（Will Sammon）指出，塔克可能在一周內做出最終決定。

針對是否網羅塔克，大都會總管史登斯（David Stearns）並未正面回應，僅強調球隊不排除任何可能。大都會在尼莫（Brandon Nimmo）與麥尼爾（Jeff McNeil）離隊後外野戰力出現缺口，若能補進塔克不僅能填補空缺，也能讓他與索托（Juan Soto）和林多（Francisco Lindor）組成強棒連線。

MLB 大都會 道奇 塔克

相關新聞

MLB／洋基終於補強了！與馬林魚4換1得到先發左投韋瑟斯

洋基隊今天與馬林魚隊達成4換1交易，得到26歲先發左投韋瑟斯（Ryan Weathers）。值得一提的是，韋瑟斯的父親老韋瑟斯（David Weathers）也效力過洋基，成為史上第5隊效力過洋基的父

MLB／紅雀出清亞瑞納多還需貼錢 響尾蛇用新秀投手單換就到手

響尾蛇已和紅雀達成交易協議，響尾蛇補進十屆金手套得主亞瑞納多（Nolan Arenado），紅雀則獲得2025年第八輪新秀投手馬丁尼茲（Jack Martinez），並替響尾蛇負擔部分亞瑞納多的未來薪

MLB／上季出局貢獻值大聯盟最差 大都會索托目標強化守備

大都會球星索托（Juan Soto）被譽為大聯盟最頂尖打者之一，不過防守能力則略顯平庸，儘管大都會更加看中他的攻擊表現，但索托先前在訪問中表示，自己仍希望能提升防守端表現。 索托談到自己正為20

MLB／大都會全力競逐塔克 一年5000萬美元與複數年約任君挑選

明星外野手塔克（Kyle Tucker）爭奪戰接近尾聲，根據大聯盟官網報導，大都會已向塔克提出一份一年5000萬美元的短年限「枕頭合約」，希望將這位自由市場最大咖球星延攬入隊。 大都會另外還

MLB／洋基、貝林傑談約陷僵局 美媒曝卡在合約「年限」

紐約洋基隊休賽季補強動向逐漸浮上檯面，前國聯年度最有價值球員、強打外野手貝林傑（Cody Bellinger）的去向依舊是市場關注焦點。儘管雙方近期仍保持聯繫，但合約年限的歧見，讓談判暫時卡在原地。

MLB／轉隊光芒5天又遭DFA 鄭宗哲再度陷入動向不明狀態

美國時間1月7日才剛確定轉戰光芒隊，台灣野手鄭宗哲僅僅5天再度被放進指定讓渡（DFA）名單，又陷入下一步動向不明的狀態，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。