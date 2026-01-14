MLB／大都會全力競逐塔克 一年5000萬美元與複數年約任君挑選

明星外野手塔克（Kyle Tucker）爭奪戰接近尾聲，根據大聯盟官網報導，大都會已向塔克提出一份一年5000萬美元的短年限「枕頭合約」，希望將這位自由市場最大咖球星延攬入隊。

大都會另外還提出3年1.2億至1.4億美元（約新台幣44億）的複數年合約給塔克選擇，競爭對手還有道奇與藍鳥，兩隊皆曾和他進行會談，藍鳥更已向塔克提出長約報價，三支球隊的外野戰力皆有補強需求，《The Athletic》記者薩蒙（Will Sammon）指出，塔克可能在一周內做出最終決定。

針對是否網羅塔克，大都會總管史登斯（David Stearns）並未正面回應，僅強調球隊不排除任何可能。大都會在尼莫（Brandon Nimmo）與麥尼爾（Jeff McNeil）離隊後外野戰力出現缺口，若能補進塔克不僅能填補空缺，也能讓他與索托（Juan Soto）和林多（Francisco Lindor）組成強棒連線。