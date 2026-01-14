快訊

伊朗斷網殺人！川普聯手馬斯克「恢復星鏈免費連線」突破軍規封鎖

桌球／林昀儒奪冠沒直播 陸媒看不下去：CCTV你風度在哪？

蘋果攜手谷歌！Gemini升級版Siri令人期待 最快有望本月底搶先體驗

MLB／紅雀出清亞瑞納多還需貼錢 響尾蛇用新秀投手單換就到手

聯合新聞網／ 綜合報導
響尾蛇透過交易獲得亞瑞納多。 美聯社
響尾蛇透過交易獲得亞瑞納多。 美聯社

響尾蛇已和紅雀達成交易協議，響尾蛇補進十屆金手套得主亞瑞納多（Nolan Arenado），紅雀則獲得2025年第八輪新秀投手馬丁尼茲（Jack Martinez），並替響尾蛇負擔部分亞瑞納多的未來薪資，亞瑞納多目前合約剩餘2年4200萬美元。

34歲的亞瑞納多生涯八度入選明星賽，曾拿下十次金手套、六座白金手套、五次銀棒獎和三座全壘打王，他在2022年獲得國聯MVP票選第三名，不過自2023年起表現逐漸下滑，並在去年繳出生涯最差表現，整季僅揮出12轟，打擊率2成37、OPS.666。

響尾蛇總管哈森（Mike Hazen）認為亞瑞納多非常適合球隊，並期待他能強化內野防守戰力，哈森說：「去年對他來說是不理想的一年，但我們知道他有反彈的能力，也相信他會努力去調整，為打線提供穩定火力。」

原本亞瑞納多的合約中有不可交易條款，但為了響尾蛇選擇放棄。響尾蛇陣中已有馬提（Ketel Marte）、卡洛爾（Corbin Carroll）、摩瑞洛（Gabriel Moreno）和帕多摩（Geraldo Perdomo）等人作為打線核心，因此不需將火力全寄望於亞瑞納多。

響尾蛇 Corbin Carroll 亞瑞納多

相關新聞

MLB／洋基終於補強了！與馬林魚4換1得到先發左投韋瑟斯

洋基隊今天與馬林魚隊達成4換1交易，得到26歲先發左投韋瑟斯（Ryan Weathers）。值得一提的是，韋瑟斯的父親老韋瑟斯（David Weathers）也效力過洋基，成為史上第5隊效力過洋基的父

MLB／紅雀出清亞瑞納多還需貼錢 響尾蛇用新秀投手單換就到手

響尾蛇已和紅雀達成交易協議，響尾蛇補進十屆金手套得主亞瑞納多（Nolan Arenado），紅雀則獲得2025年第八輪新秀投手馬丁尼茲（Jack Martinez），並替響尾蛇負擔部分亞瑞納多的未來薪

MLB／洋基、貝林傑談約陷僵局 美媒曝卡在合約「年限」

紐約洋基隊休賽季補強動向逐漸浮上檯面，前國聯年度最有價值球員、強打外野手貝林傑（Cody Bellinger）的去向依舊是市場關注焦點。儘管雙方近期仍保持聯繫，但合約年限的歧見，讓談判暫時卡在原地。

MLB／轉隊光芒5天又遭DFA 鄭宗哲再度陷入動向不明狀態

美國時間1月7日才剛確定轉戰光芒隊，台灣野手鄭宗哲僅僅5天再度被放進指定讓渡（DFA）名單，又陷入下一步動向不明的狀態，...

MLB／不只會投球還是天才釣手！山本由伸悠哉發文曬釣魚照

去年世界大賽MVP、道奇王牌投手山本由伸，在休賽季期間返回家鄉享受難得的假期，他近期在個人社群媒體上發布貼文，寫下他對於2026年的期許和展望，同時給予世界各地支持他的粉絲送上祝福。此外，他還在貼文中

MLB／重磅加盟藍鳥迎接新篇章 岡本和真表態願續戰經典賽

透過入札制度自讀賣巨人轉戰大聯盟、與多倫多藍鳥簽下4年合約的內野手岡本和真，今日在東京日本記者俱樂部出席記者會，首度在日本正式談及大聯盟新篇章，同時也表態對今年3月登場的第6屆世界棒球經典賽（WBC）

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。