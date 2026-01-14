MLB／紅雀出清亞瑞納多還需貼錢 響尾蛇用新秀投手單換就到手

響尾蛇已和紅雀達成交易協議，響尾蛇補進十屆金手套得主亞瑞納多（Nolan Arenado），紅雀則獲得2025年第八輪新秀投手馬丁尼茲（Jack Martinez），並替響尾蛇負擔部分亞瑞納多的未來薪資，亞瑞納多目前合約剩餘2年4200萬美元。

34歲的亞瑞納多生涯八度入選明星賽，曾拿下十次金手套、六座白金手套、五次銀棒獎和三座全壘打王，他在2022年獲得國聯MVP票選第三名，不過自2023年起表現逐漸下滑，並在去年繳出生涯最差表現，整季僅揮出12轟，打擊率2成37、OPS.666。

響尾蛇總管哈森（Mike Hazen）認為亞瑞納多非常適合球隊，並期待他能強化內野防守戰力，哈森說：「去年對他來說是不理想的一年，但我們知道他有反彈的能力，也相信他會努力去調整，為打線提供穩定火力。」

原本亞瑞納多的合約中有不可交易條款，但為了響尾蛇選擇放棄。響尾蛇陣中已有馬提（Ketel Marte）、卡洛爾（Corbin Carroll）、摩瑞洛（Gabriel Moreno）和帕多摩（Geraldo Perdomo）等人作為打線核心，因此不需將火力全寄望於亞瑞納多。