MLB／洋基終於補強了！與馬林魚4換1得到先發左投韋瑟斯
洋基隊今天與馬林魚隊達成4換1交易，得到26歲先發左投韋瑟斯（Ryan Weathers）。值得一提的是，韋瑟斯的父親老韋瑟斯（David Weathers）也效力過洋基，成為史上第5隊效力過洋基的父子檔。
馬林魚在這筆交易中得到洋基農場第15的瓊斯（Brendan Jones）、第16的路易斯（Dillon Lewis）、第23的賈索（Dylan Jasso）以及內野手馬修斯（Juan Matheus）。
老韋瑟斯職業生涯長達19年，曾在1996和97年效力洋基，1996年季後賽貢獻11局，幫助球隊拿下自1978年以來首座世界大賽冠軍。
洋基雖然先發人手充足，但洛登（Carlos Rodón）、寇爾（Gerrit Cole）及施密特（Clarke Schmidt）都因手術復健無法趕上開季，韋瑟斯成洋基先發輪值過渡期人選。
其他先發投手還有弗里德（Max Fried）、斯萊特勒（Cam Schlittler）、華倫（Will Warren）與希爾（Luis Gil）。
韋瑟斯2018年選秀首輪被教士隊選中，2023年被交易到馬林魚，目前還有3年球隊控制權。上季他春訓拉傷左手屈肌，夏天左側背闊肌拉傷，總計只先發8場，主投38.1局37次三振，防禦率3.99，每局被上壘率1.28。
