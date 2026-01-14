快訊

無安全裝備…他將徒手攀登台北101 賈永婕發聲：我的心臟好大啊！

伊朗斷網殺人！川普聯手馬斯克「恢復星鏈免費連線」突破軍規封鎖

桌球／林昀儒奪冠沒直播 陸媒看不下去：CCTV你風度在哪？

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／洋基終於補強了！與馬林魚4換1得到先發左投韋瑟斯

聯合新聞網／ 綜合報導
26歲先發左投韋瑟斯。 美聯社
26歲先發左投韋瑟斯。 美聯社

洋基隊今天與馬林魚隊達成4換1交易，得到26歲先發左投韋瑟斯（Ryan Weathers）。值得一提的是，韋瑟斯的父親老韋瑟斯（David Weathers）也效力過洋基，成為史上第5隊效力過洋基的父子檔。

馬林魚在這筆交易中得到洋基農場第15的瓊斯（Brendan Jones）、第16的路易斯（Dillon Lewis）、第23的賈索（Dylan Jasso）以及內野手馬修斯（Juan Matheus）。

老韋瑟斯職業生涯長達19年，曾在1996和97年效力洋基，1996年季後賽貢獻11局，幫助球隊拿下自1978年以來首座世界大賽冠軍。

洋基雖然先發人手充足，但洛登（Carlos Rodón）、寇爾（Gerrit Cole）及施密特（Clarke Schmidt）都因手術復健無法趕上開季，韋瑟斯成洋基先發輪值過渡期人選。

其他先發投手還有弗里德（Max Fried）、斯萊特勒（Cam Schlittler）、華倫（Will Warren）與希爾（Luis Gil）。

韋瑟斯2018年選秀首輪被教士隊選中，2023年被交易到馬林魚，目前還有3年球隊控制權。上季他春訓拉傷左手屈肌，夏天左側背闊肌拉傷，總計只先發8場，主投38.1局37次三振，防禦率3.99，每局被上壘率1.28。

洋基 馬林魚

相關新聞

MLB／洋基終於補強了！與馬林魚4換1得到先發左投韋瑟斯

洋基隊今天與馬林魚隊達成4換1交易，得到26歲先發左投韋瑟斯（Ryan Weathers）。值得一提的是，韋瑟斯的父親老韋瑟斯（David Weathers）也效力過洋基，成為史上第5隊效力過洋基的父

MLB／紅雀出清亞瑞納多還需貼錢 響尾蛇用新秀投手單換就到手

響尾蛇已和紅雀達成交易協議，響尾蛇補進十屆金手套得主亞瑞納多（Nolan Arenado），紅雀則獲得2025年第八輪新秀投手馬丁尼茲（Jack Martinez），並替響尾蛇負擔部分亞瑞納多的未來薪

MLB／洋基、貝林傑談約陷僵局 美媒曝卡在合約「年限」

紐約洋基隊休賽季補強動向逐漸浮上檯面，前國聯年度最有價值球員、強打外野手貝林傑（Cody Bellinger）的去向依舊是市場關注焦點。儘管雙方近期仍保持聯繫，但合約年限的歧見，讓談判暫時卡在原地。

MLB／轉隊光芒5天又遭DFA 鄭宗哲再度陷入動向不明狀態

美國時間1月7日才剛確定轉戰光芒隊，台灣野手鄭宗哲僅僅5天再度被放進指定讓渡（DFA）名單，又陷入下一步動向不明的狀態，...

MLB／不只會投球還是天才釣手！山本由伸悠哉發文曬釣魚照

去年世界大賽MVP、道奇王牌投手山本由伸，在休賽季期間返回家鄉享受難得的假期，他近期在個人社群媒體上發布貼文，寫下他對於2026年的期許和展望，同時給予世界各地支持他的粉絲送上祝福。此外，他還在貼文中

MLB／重磅加盟藍鳥迎接新篇章 岡本和真表態願續戰經典賽

透過入札制度自讀賣巨人轉戰大聯盟、與多倫多藍鳥簽下4年合約的內野手岡本和真，今日在東京日本記者俱樂部出席記者會，首度在日本正式談及大聯盟新篇章，同時也表態對今年3月登場的第6屆世界棒球經典賽（WBC）

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。